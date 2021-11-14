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Вмирають менше, але госпіталізують частіше: свіжа статистика COVID-19 на 14 листопада

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Рівень госпіталізацій через ковід в Україні знову виріс Новина оновлена 14 листопада 2021, 08:29
Рівень госпіталізацій через ковід в Україні знову виріс

Статистика фіксує стандартне для вихідних зниження кількості хворих

Неділя, 14 жовтня, для України розпочинається з 14 490 нових випадків коронавірусної хвороби, зареєстрованих за добу. Це значно менше, ніж за останні кілька тижнів і навіть за попередню добу, поки в країні реєструється сплеск захворюваності.

Такою свіжою статистикою поділилися у МОЗ, повідомляє "Телеграф".

Зазначимо, що за попередню добу в країні було зафіксовано:

  • 14 490 нових ковідних хворих (днем раніше — 23572);
  • 403 загиблих через COVID-19 (напередодні — 695);
  • 11 146 одужалих (раніше — 25 415, що стало справжнім рекордом в Україні за весь час пандемії);
  • 4881 госпіталізацій (13 листопада було 4564).

Варто зазначити, що за останню добу лише у трьох регіонах кількість хворих перевищила тисячу. Це Дніпропетровська (1630), Харківська (1050) та Запорізька (1029) області. Також у лідерах, як і раніше, тримаються Одещина (979) та Донеччина (795).

Найменше нових кейсів COVID-19 за добу зареєстровано у Луганській області — лише 83.

Додамо, що помітно зменшився добовий приріст вакцинованих українців. Якщо раніше в МОЗ звітували про майже 300 тисяч щеплених людей на день, то минулої доби свою дозу препарату отримала лише 145 241 особа.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як в Україні можна записатися на вакцинацію і який найкращий препарат для щеплення вибрати.

Теги:
#Статистика #Коронавірус #Covid-19
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