COVID-19 в Україні різко змінив динаміку: ситуація на 15 листопада

Добова кількість смертей від ковіда знову зросла

Новий тиждень та ранок понеділка, 15 листопада, Україна зустрічає з 10 802 новими випадками коронавірусу. Незважаючи на вихідні, кількість хворих, як і раніше, залишається на досить високому рівні. Однак навіть у порівнянні з неділею, це далека від критичної ситуація.

Свіжу статистику щодо "корони" опублікувала прес-служба МОЗ.

Отже, за останню добу в Україні зафіксовано:

10 802 нових хворих на COVID-19 (напередодні — 14 490);

нових хворих на COVID-19 (напередодні — 14 490); 442 летальних випадків (днем раніше — 403);

летальних випадків (днем раніше — 403); 11 219 людей, які перемогли коронавірус (до цього — 11 146);

людей, які перемогли коронавірус (до цього — 11 146); 2798 госпіталізацій через ковід (на ранок неділі — 4881).

Вперше за тривалий час в Україні не зареєстровано понад тисяча нових кейсів COVID-19 на жодну із областей. Проте небезпечне лідерство продовжують утримувати Дніпропетровська (987), Одеська (901) та Харківська (829) області. Також до п’ятірки увійшли Миколаївщина (844) та Запоріжжя (737).

Мінімальна кількість хворих, як і раніше, реєструється в Кіровоградській області. Тут за минулу добу виявлено лише 91 випадок коронавірусу.

Ще більше впала кількість вакцинованих людей. На тижні МОЗ повідомляло про практично 300 тисяч щеплень за добу, вчора йшлося про 145 тисяч. На ранок понеділка, 15 листопада, взагалі зареєстровано тільки 97 373 фактів вакцинації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, який, на думку лікаря, аналіз обов’язково варто здати пацієнтові, який здолав ковід.