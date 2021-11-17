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Чому не можна їсти вівсянку щодня: відповідь вас здивує

Автор
Тетяна Веремєєва
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Важливо знайти свій рецепт вівсяної каші
Важливо знайти свій рецепт вівсяної каші

Дієтолог розповіла, якій каші краще віддати перевагу

Багато хто з нас знає з дитинства, що каші дуже корисно їсти, особливо – вівсяну. Правда, змусити себе їсти вівсянку — завдання не з легких, але все залежить від рецепту.

На думку дієтолога Альбіни Комісарової, вівсяну кашу не можна називати невід’ємною частиною здорового харчування і якщо вона вам зовсім не подобається, то їсти її через силу не варто – можна замінити іншими крупами.

Альбіна Комісарова звертає увагу на те, що є кілька видів вівсяної каші:

  • Вівсяна крупа, яка найкорисніша завдяки тому, що зерна піддаються найменшій обробці і в ній міститься найбільша кількість клітковини. Щоправда, готувати таку кашу доведеться 30-40 хвилин.
  • Вівсяні пластівці, які бувають 3 ступенів обробки — пластівці 1 міститимуть найбільшу кількість клітковини, а 3 — найбільш оброблені і готувати їх потрібно близько 1 хвилини.

Що стосується міфу про те, що вівсянка вимиває кальцій із організму, то дієтолог це повністю спростовує.

"Додайте столову ложку молока або їжте достатньо кальцію протягом дня і можна про це не думати", — наголошує Альбіна Комісарова.

А ось їсти щодня однотипну вівсянку дієтолог категорично не рекомендує. Принаймні варто додавати в кашу різні наповнювачі, щоб страви були різноманітними. Адже якщо щодня їсти те саме, то дуже скоро може з’явитися огида до цієї страви.

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Теги:
#Дієтолог #Вівсянка #Каша
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