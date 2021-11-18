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Чашка кави або чаю вранці врятує від недоумства – дослідження

Автор
Тетяна Веремєєва
Дата публікації
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Чай та каву дуже корисно пити вранці Новина оновлена 18 листопада 2021, 09:28
Чай та каву дуже корисно пити вранці

Стан здоров’я багато в чому залежить від ваших щоденних звичок

Якщо ви любите пити каву або чай вранці, то це дуже корисна звичка для вашого здоров’я – таким чином ви знижуєте ризик виникнення інсульту чи недоумства.

Про це йдеться у результатах дослідження Тяньцзіньського медичного університету в Китаї, в якому взяли участь понад 360 тис. осіб протягом 14 років (з 2016 до 2014 року), передає CNN.

Вчені з’ясували, що у людей, які випивали 2-3 чашки кави на день, 3-5 чашок чаю або комбінацію з 4-6 чашок кави та чаю на день, був найнижчий ризик виникнення інсульту та деменції.

Згідно з дослідженням 2017 року, опублікованим у журналі The Lancet, 10% смертей у всьому світі відбуваються через інсульт. Деменція відноситься до загального зниження функції мозку, але може наступити після інсульту.

Якщо пити лише каву чи чай, то це теж знижує ризик розвитку обох станів. Але якщо пити і каву, і чай протягом дня, то це краще відбивається на здоров’ї, йдеться у результатах дослідження.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі PLOS Medicine, протягом періоду дослідження у 5079 учасників розвинулась деменція, а у 10 053 стався мінімум один інсульт.

Було проведено багато досліджень, які передбачають, що користь для здоров’я може бути пов’язана із вживанням кави та чаю, але дослідники заявляють, що ці фактори пов’язані, але не обов’язково убезпечать від хвороб.

Раніше "Телеграф" писав, скільки чашок кави на день допоможуть запобігти розвитку серцево-судинних захворювань.

Важливо! Даний матеріал підготовлений журналістом "Телеграфу" на підставі актуальних досліджень і носить інформаційний характер, а не заклик до дії. Будь-яке рішення щодо здоровʼя має бути узгоджене з вашим лікуючим лікарем.

Теги:
#Інсульт #Кава #Чай #Захворювання #Деменція
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