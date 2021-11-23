Рус

У МОЗ розповіли про головне ускладнення під час коронавірусу: як йому запобігти

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
86
Утворення тромбів Новина оновлена 23 листопада 2021, 15:41
Утворення тромбів

Тромбоз може становити серйозну загрожу для життя людини

Одним з найбільш небезпечних ускладнень від коронавірусу лікарі називають тромбоз — формування згустків крові у судинах. При цьому серед хворих COVID-19 таке ускладнення спостерігається все частіше.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Зазначається, що наукових підтверджень зв’язку тромбозу та коронавірусу стає дедалі більше. Окремі дослідження вказують, що у більшої частини померлих від COVID-19 діагностували тромбоемболію. У іншому йде мова про те, що близько 20-30% пацієнтів, які важко хворіли на коронавірус, мають тромботичні ускладнення. 

МОЗ зазначає, що тромбоз у хворих на коронавірус — є поширеним явищем і може загрожувати життю людини.

З-поміж найбільш частих симптомів венозного тромбозу відзначають біль і чутливість у литці або стегні, набряк ноги, стопи або щиколотки, почервоніння або помітну зміну кольору тіла. Якщо ви відчуваєте хоч один із вищевказаних симптомів — лікарі радять звертатися за медичної допомогою.

Крім того, якщо ви спостерігаєте задишку, часте дихання, біль у грудях, швидкий пульс, запаморочення або втрату свідомості, то це цілком може бути симптомами тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА) — простими словами, тромб міг потрапити у легені.

У МОЗ зазначають, що фактори ризику утворення тромбів є такими: 

  • куріння
  • вживання протизаплідних пігулок
  • варикозне розширення вен
  • малорухливий спосіб життя
  • ожиріння
  • вагітність
  • вживання алкоголю

Мало того, тромби можуть утворюватися у людей, які тривалий час перебувають на лікарняному ліжку, перенесли хірургічні операції, онкологічні захворювання, або ж мають спадкову схильність до тромбозів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як визначити важкість перебігу коронавірусу штаму "Дельта" — чотири способи від лікаря Тараса Жиравецького.

Важливо! Цей матеріал підготовлений журналістом "Телеграфа" на підставі актуальних досліджень та має інформаційний характер, а не заклик до дії. Будь-яке рішення щодо здоров’я має бути узгоджене з вашим лікарем.

Радимо ознайомитись з рекомендаціями ВООЗ для населення у зв’язку з пандемією COVID-19А також з інформацією Міністерства охорони здоров’я України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків.

Теги:
#МОЗ #Коронавірус #Ускладнення #Тромбоз #Covid-19
Скільки "коштує" полонений боєць?
Україна
"Ваш син у полоні – повернемо за викуп" – як шахраї намагаються заробити на почуттях близьких
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Скільки "коштує" полонений боєць?
"Ваш син у полоні – повернемо за викуп" – як шахраї намагаються заробити на почуттях близьких
Дата публікації
Категорія
Карантин в Україні
На фініші "червоної" зони: де в Україні послаблять карантин та які запровадять обмеження
Дата публікації
Категорія
Україна може отримати від Штатів міномети, ракети та гелікоптери
В Україну на тлі загрози вторгнення РФ зібралися військові радники США: що відомо
Дата публікації
Категорія
Згорілий автобус
Півсотні туристів згоріли в автобусі живцем: з’явилися перші фото та подробиці аварії в Болгарії
Дата публікації
Категорія
Ганиченко про нову хвилю COVID-19
Нова хвиля коронавірусу відбудеться незабаром: аналітик озвучив прогноз для України