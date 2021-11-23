У МОЗ розповіли про головне ускладнення під час коронавірусу: як йому запобігти

Тромбоз може становити серйозну загрожу для життя людини

Одним з найбільш небезпечних ускладнень від коронавірусу лікарі називають тромбоз — формування згустків крові у судинах. При цьому серед хворих COVID-19 таке ускладнення спостерігається все частіше.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Зазначається, що наукових підтверджень зв’язку тромбозу та коронавірусу стає дедалі більше. Окремі дослідження вказують, що у більшої частини померлих від COVID-19 діагностували тромбоемболію. У іншому йде мова про те, що близько 20-30% пацієнтів, які важко хворіли на коронавірус, мають тромботичні ускладнення.

МОЗ зазначає, що тромбоз у хворих на коронавірус — є поширеним явищем і може загрожувати життю людини.

З-поміж найбільш частих симптомів венозного тромбозу відзначають біль і чутливість у литці або стегні, набряк ноги, стопи або щиколотки, почервоніння або помітну зміну кольору тіла. Якщо ви відчуваєте хоч один із вищевказаних симптомів — лікарі радять звертатися за медичної допомогою.

Крім того, якщо ви спостерігаєте задишку, часте дихання, біль у грудях, швидкий пульс, запаморочення або втрату свідомості, то це цілком може бути симптомами тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА) — простими словами, тромб міг потрапити у легені.

У МОЗ зазначають, що фактори ризику утворення тромбів є такими:

куріння

вживання протизаплідних пігулок

варикозне розширення вен

малорухливий спосіб життя

ожиріння

вагітність

вживання алкоголю

Мало того, тромби можуть утворюватися у людей, які тривалий час перебувають на лікарняному ліжку, перенесли хірургічні операції, онкологічні захворювання, або ж мають спадкову схильність до тромбозів.

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Важливо! Цей матеріал підготовлений журналістом "Телеграфа" на підставі актуальних досліджень та має інформаційний характер, а не заклик до дії. Будь-яке рішення щодо здоров’я має бути узгоджене з вашим лікарем.

Радимо ознайомитись з рекомендаціями ВООЗ для населення у зв’язку з пандемією COVID-19. А також з інформацією Міністерства охорони здоров’я України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків.