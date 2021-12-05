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Коли в Україні можуть з’явитися антиковідні ліки

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Вартість таблеток на чорному ринку завищена щонайменше вдвічі
Вартість таблеток на чорному ринку завищена щонайменше вдвічі

Продаж препаратів від "корони" для українського споживача залежить від рішення МОЗ

Найближчим часом в Україні можуть з’явитися американські пігулки від коронавірусу для вільного продажу в аптеках. Це можливо, якщо у Міністерстві охорони здоров’я буде вирішено питання із сертифікацією ліків.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів керманич аптечного холдингу "АНЦ" Микола Щербина.

"Зараз на слуху британський препарат молнупіравір, з’явилися вже й інші, але всі вони для українців поки що недоступні, оскільки у них немає українського сертифікату. Ми запитували про це у представників Pfizer, і поки йдуть переговори із МОЗ", — зазначив бізнесмен.

За словами Щербини, зазвичай сертифікація ліків не триває більше місяця. Якщо такий документ є, то препарат швидко з’являється на аптечних прилавках.

Прогнозована ціна ліків, говорить Євген Щербина, може коливатися в районі 1500 гривень. Такі розрахунки він робить, виходячи із вартості таблеток на чорному ринку.

"Ці препарати вже є на українському чорному ринку. Не знаю, наскільки якісним є те, що продають під виглядом молнупіравіру, але ціна за упаковку 3000 грн. Зазвичай на чорному ринку роблять націнку близько 100%", — зазначив бізнесмен.

Також Щербина додав, що українських аналогів антиковідних ліків поки що чекати не слід. Вітчизняні фармацевти поки не працювали над подібним препаратом.

Більше деталей про особливості ведення аптечного бізнесу в коронавірусну пандемію і не тільки дізнавайтеся в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфа": "Ми відмовили здирникам, і вони на тиждень відключили нам всі онлайн-продажі", — Микола Щербина, аптечна мережа АНЦ

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Теги:
#Таблетки #Ліки #Коронавірус #Covid-19
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