Врятуватись від ПМС у лісі - дослідники зробили сенсаційну заяву

Життя по сусідству із зеленими насадженнями допоможе зменшити симптоми ПМС

Група науковців провела низку досліджень та з`ясувала, що жінки, які проживають в оточенні зелених насаджень, менш підвержені серйозним симптомам передменструального синдрому (ПМС).

Статтю на цю тему вчені, які провели опитування серед жінок з Норвегії та Швеції, опублікували у виданні Environment Internationa.

Кожного місяця жінки упродовж кількох днів відчувають зміни у своєму організмі та поведінці. Це зумовлено появою симптомів ПМС через різку зміну рівня гормонів. За кілька днів перед менструацією жінки відчувають погіршення фізичного та емоційного стану, що досить часто заважає повсякденним справам та іноді навіть працездатності прекрасної половини людства.

У своїй роботі дослідники намагалися встановити, чи впливає середовище, в якому проживає жінка, на тяжкість симптомів, спричинених ПМС. Згідно попередніх досліджень було встановлено, що життя поблизу зелених насаджень, таких як великі сади, парки або ліс, може знизити рівень стресу, що суттєво позначиться на стані жінки у передменструальний синдром.

Під час написання роботи, науковці опитали 1000 жінок, віком від 18 до 49 років з Норвегії та Швеції. Їх запитували про спосіб життя, звички, місце проживання та симптоми під час ПМС. Як виявилося, зв`язок між рівнем прояву ПМС та середовищем, де проживає жінка, дійсно є. Зокрема, ті респондентки, які більше часу перебували поряд із зеленими насадженнями, зазвичай відчувають прояв деяких симптомів ПМС, типу здуття живота, головний біль, тривожність або проблеми із сном, значно нижче, ніж ті, хто живе у містах.

Дослідники чітко не вказують, які ж саме переваги вони вбачають у житті серед зеленні, але запевняють, що оскільки більша кількість покращень були все ж психологічного характеру, то, ймовірно, це пов`язано із зменшенням стресу, який виникає від життя в таких місцях.

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