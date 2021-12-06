Алергія на холод: як її розпізнати та захиститися

Якщо на морозі у вас з’являються почервоніння, сухість, свербіж та пухирі – це привід звернутися до лікаря.

З приходом зимових холодів і морозів людей все частіше починає цікавити така незвичайна недуга як алергія на холод. Що це таке, у кого вона проявляється, які бувають симптоми і як із нею боротися, розповідаємо у статті.

Чим відрізняється алергія від нормальної реакції на холод

Якщо після прогулянки на морозі у вас з’являється тільки симпатичний рум’янець і милий червоний ніс, то про алергію, швидше за все, не йдеться. Але коли перебування на холоді викликає почервоніння, свербіж та набряки та інші неприємні відчуття – все це вже ознаки патологічної реакції організму на низькі температури, а можливо і – алергічні реакції.

"Точної світової чи вітчизняної статистики алергії на низькі температури немає, — розповіла "Телеграфу" доктор-алерголог клініки імунології та алергології AirDOC Анастасія Левченко, — але згідно з наявними даними алергічні реакції організму можуть проявлятися не тільки при мінусових температурах, але й коли стовпчик термометра опускається до +4°С. вітер і дуже вологе повітря посилює картину реакцій організму. Максимальна кількість алергічних реакцій медики та вчені фіксують у пацієнтів віком від 15 до 35 років. Також примітно, що більше від алергії на холод страждають жінки – до 70%".

Спостерігаємо та оцінюємо власні реакції

Що ж можна зарахувати до алергічних реакцій на холод? Люди на морозі мерзнуть, можуть відчути мурашки по шкірі і навіть затремтіти. Однак деяких людей навіть теплий одяг не рятує від червоного висипу, пухирів і навіть лихоманки і ломоти в суглобах — саме так виглядає алергія на холод, яка є не зовсім типовою алергічною реакцією.

Так може виявлятись алергія на холод

"При класичній алергії організм сприймає безпечну для нього речовину (наприклад, білок молока), як небезпечну, і починає виробляти до неї антитіла. Але холод – це не речовина, а фізичний фактор. Розвиток алергії на холод пов’язаний із виділенням в організмі особливих білків кріоглобулінів. Саме вони утворюють імунні комплекси при низькій температурі і активують гістамін, який викликає прояви алергічної реакції. Основним пусковим механізмом цього каскаду реакцій є якраз таки холод. А хто саме буде схильний до цієї алергії вирішує вже генетика".

Симптоми алергії на холод

Першими дзвіночками при холодовій алергії є такі реакції організму на локальних ділянках шкіри, що зазнали впливу низької температури (холодне повітря, вітер, холодна вода, напої і навіть холодні предмети):

почервоніння шкіри;

набряк;

сухість до лущення;

сильне свербіння;

почервоніння очей та сльозотеча;

закладеність носа, кашель та чхання;

пухирі або висипання.

Першим проявам вважається класична кропив’янка — яскраво-червона висипка, що нерідко супроводжується набряклістю і сильним свербінням. Потім до неї можуть приєднатися висипання та пухирі білого та рожевого кольору. Якщо дія холоду продовжується, можуть початися системні реакції організму – сильний головний біль, стрибки температури, озноб або пропасниця.

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"Буває, що у пацієнта набрякають губи, слизові оболонки рота, горла. При вживанні холодних напоїв набряк з’являється в області губ, слизової оболонки ротової порожнини. Починається сильне першіння і кашель, може порушитися дихання, — каже доктор Левченко. — У моїй практиці траплялися випадки, коли у пацієнта розвивається набряк гортані з порушенням дихання, анафілаксія. Для таких людей холодний душ або пірнання в ополонку може стати життєво небезпечним».

Як розпізнати алергію на холод?

Не виключено, що подібні симптоми можуть бути пов’язані і з іншими причинами. Щоб переконатися, що винні низькі температури та непогода, потрібно зробити так званий "тест із кубиком льоду". "Це найпростіший спосіб визначити, чи є у вас алергія на холод. На зап’ястя чи на долоню потрібно покласти кубик льоду на 3-5 хвилин і спостерігати реакцію організму. ознака алергії і вам слід звернутися до лікаря, щоби пройти додаткові дослідження», – каже алерголог Анастасія Левченко. TempTest — більш сучасний і показовий метод, який визначає, за якої граничної температури запускається реакція

Види алергії на холод

Лікарі виділяють кілька різновидів алергії на холод: холодовий дерматит, холодова кропив’янка, холодовий кон’юнктивіт, холодовий риніт, холодова астма та інші. Важливо розуміти, що реакція на холод може бути проявом серйозних внутрішніх захворювань або хронічних патологій, сильних стресів або розвинутись на тлі зниженого імунітету.

Як боротися із алергією на холод?

Профілактика холодової алергії спрямована на мінімізацію контакту з холодом та вітром. "Не варто зловживати фармацевтичними засобами, вони допомагають лише усунути симптоми. Віддавайте перевагу одягу з натуральних тканин, захищайте шкіру спеціальними кремами, на губи наносите спеціальний бальзам. І пам’ятайте, що вам не рекомендовано переохолодження", — каже лікар Левченко.

Обов’язково варто звернутися до алерголога, провести діагностику та отримати рекомендації щодо зняття гострого стану. Подальші схеми лікування алергії на холод схожі на схеми лікування алергії.

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