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Як зрозуміти, що у вас важка форма коронавірусу: лікар озвучив ТОП головних ознак

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Коронавірус Новина оновлена 17 грудня 2021, 16:00
Коронавірус

При виявленні цих симптомів слід негайно звернутися до лікаря.

Відомий в Україні лікар Тарас Жиравецький розповів, як самостійно визначити, що захворювання COVID-19 переходить у тяжку форму.

Відповідне відео розміщено в його каналі на YouTube.

Він закликає насамперед звертати увагу на прості речі, подібні до високої температури, яку не вдається збити протягом 7-8 днів. Крім того, ознакою ускладнень є падіння сатурації до 92 і нижче.

На тяжкий перебіг коронавірусної інфекції також вказує загальне погіршення самопочуття, будь-то складнощі, щоб просто піднятися з ліжка або дійти до кухні або туалету.

У цьому випадку він рекомендує звернутися до сімейного лікаря та замислитися про госпіталізацію.

Він наголосив, що відомі випадки, коли сатурація не падала, але температура продовжувала залишатися високою. У таких випадках Жиравецький рекомендує все ж таки пройти ПЛР-тестування або УЗД легень та комп’ютерну томографію.

Інформація МОЗ України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків

Своїм колегам він порадив звертати увагу на показники C-реактивного білка. За його словами, високі показники, швидше за все, свідчать, що у пацієнта почалася бактеріальна інфекція, а отже, необхідно розпочати лікування антибіотиками.

При цьому він зазначив, що пацієнти після виписки з лікарні часто забувають приймати антикоагулянти або мають ризик розвитку повторної пневмонії.

Жировецький каже, що навіть після виписки з лікарні у пацієнтів ПЛР-тестування може показувати позитивний результат, хоча вірусу в організмі на той час уже не буде. Для лікування повторної пневмонії лікар рекомендує призначати пацієнтам легкі антибіотики.

Також він радить пацієнтам при виявленні у себе підозри на "ковід" вчасно зробити аналізи ЦРП, феритину та дидиміну, а також слухати та виконувати рекомендації лікаря.

Рекомендація ВООЗ для населення у зв’язку з пандемією COVID-19

Щодо вітамінів, то вони проти коронавірусу не працюють.

Як повідомлялося раніше, станом на ранок 17 грудня, в Україні виявили 8899 нових випадків інфікування коронавірусом. Серед них 779 дітей та 98 медпрацівників.

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Теги:
#Коронавірус #Covid-19 #Тарас Жиравецький
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