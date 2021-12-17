Як зрозуміти, що у вас важка форма коронавірусу: лікар озвучив ТОП головних ознак
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 47
При виявленні цих симптомів слід негайно звернутися до лікаря.
Відомий в Україні лікар Тарас Жиравецький розповів, як самостійно визначити, що захворювання COVID-19 переходить у тяжку форму.
Відповідне відео розміщено в його каналі на YouTube.
Він закликає насамперед звертати увагу на прості речі, подібні до високої температури, яку не вдається збити протягом 7-8 днів. Крім того, ознакою ускладнень є падіння сатурації до 92 і нижче.
На тяжкий перебіг коронавірусної інфекції також вказує загальне погіршення самопочуття, будь-то складнощі, щоб просто піднятися з ліжка або дійти до кухні або туалету.
У цьому випадку він рекомендує звернутися до сімейного лікаря та замислитися про госпіталізацію.
Він наголосив, що відомі випадки, коли сатурація не падала, але температура продовжувала залишатися високою. У таких випадках Жиравецький рекомендує все ж таки пройти ПЛР-тестування або УЗД легень та комп’ютерну томографію.
Інформація МОЗ України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків
Своїм колегам він порадив звертати увагу на показники C-реактивного білка. За його словами, високі показники, швидше за все, свідчать, що у пацієнта почалася бактеріальна інфекція, а отже, необхідно розпочати лікування антибіотиками.
При цьому він зазначив, що пацієнти після виписки з лікарні часто забувають приймати антикоагулянти або мають ризик розвитку повторної пневмонії.
Жировецький каже, що навіть після виписки з лікарні у пацієнтів ПЛР-тестування може показувати позитивний результат, хоча вірусу в організмі на той час уже не буде. Для лікування повторної пневмонії лікар рекомендує призначати пацієнтам легкі антибіотики.
Також він радить пацієнтам при виявленні у себе підозри на "ковід" вчасно зробити аналізи ЦРП, феритину та дидиміну, а також слухати та виконувати рекомендації лікаря.
Рекомендація ВООЗ для населення у зв’язку з пандемією COVID-19
Щодо вітамінів, то вони проти коронавірусу не працюють.
Як повідомлялося раніше, станом на ранок 17 грудня, в Україні виявили 8899 нових випадків інфікування коронавірусом. Серед них 779 дітей та 98 медпрацівників.
Важливо:
будь-яка інформація медичної тематики, розміщена на сайті Телеграф, носить інформаційний характер і не являється рекомендацією.
Застосування будь-яких медичних препаратів повинно бути узгоджене з лікарем.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-