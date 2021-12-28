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Може викликати рак: названо найнебезпечнішу новорічну закуску

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Небезпека шпрот зумовлена їх копченням Новина оновлена 28 грудня 2021, 15:09
Небезпека шпрот зумовлена їх копченням

Виявляється, що улюблені багатьма бутерброди зі шпротами дуже шкідливі для здоров’я.

Бутерброди зі шпротами — це одна з найпопулярніших закусок на будь-якому святі, будь то Новий рік або день народження. Однак, як виявилося, ця страва може бути дуже небезпечною, адже в шпротах міститься шкідлива речовина, яка негативно впливає на організм людини.

Лікар-дієтолог Олена Соломатіна розповіла виданню MedikForum, що в улюблених багатьма шпротах міститься бензопірен — токсична, канцерогенна речовина, яка утворюється при копченні. При накопиченні цієї речовини в організмі, вона може негативно впливати на геном клітини.

Відомий український лікар Євген Комаровський на своєму сайті повідомляє, що канцероген — це така речовина, яка впливає на цілісність ДНК людини та сприяє канцерогенезу, тобто формуванню та розмноженню злоякісних клітин, що може спричинити пухлини та навіть рак. Також лікар зазначив, на жаль, на сьогодні ще немає специфічних методів виведення їх з організму.

Якщо балувати себе шпротами вкрай рідко, можна нічого не боятися.
Якщо балувати себе шпротами вкрай рідко, можна нічого не боятися.

Крім цього дієтолог зазначила, що шпроти дуже калорійний продукт, а також у них міститься велика кількість солі, що є небезпечним для гіпертоніків, адже сіль затримує рідину в організмі, що підвищує артеріальний тиск.

Як повідомляв "Телеграф", дієтолог Марина Сергєєва не радить екстрено позбавлятися зайвих кілограмів напередодні Нового року. За словами лікаря, то ваш організм ще швидше набере вагу під час свят.

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Теги:
#Здоров'я #Харчування #Шкода #Шпроти
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