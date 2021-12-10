Після різкого зниження ваги ви наберете її заново і ще з плюсом, відмічає лікар-дієтолог Марина Сергєєва

Ніколи не робіть цього!

Дівчата дорогі, почуйте мене, будь ласка. Я знаю, що всім хочеться бути стрункими та красивими. Ще більше цього хочеться перед святами, відпусткою, ювілеєм і т. д. І тоді ми починаємо шукати екстрені способи знизити вагу: голодування, інтервальне голодування, кето дієта, дієта Дюкана, сушка… Знаєте, що відбувається в організмі під час таких експериментів? До чого вони можуть призвести? Найнешкідливіше: після різкого зниження ваги ви наберете її заново і ще з плюсом. І щоразу все складніше і складніше втрачати зайві кг.

А ось вам пара випадків із практики:

Дівчина вирішила спробувати інтервальне голодування. Спочатку все йшло добре. Вага йшла вниз. Але через місяць напад, швидка, операція з видалення жовчного міхура. Чому так сталося? Виявляється, було каміння в жовчному, про яке вона не знала. Що відбувається при великих інтервалах прийому їжі? Застій жовчі та утворення та збільшення розмірів каміння. Ситуацію посилило застілля з рясним прийомом їжі. Пішов камінь і став у жовчному протоці. Висновок: жодного інтервального голодування, якщо є каміння.

Випадок другий. Все також сумно. Спочатку голодування, потім білкова дієта. Як результат камені в нирках, операція та подагра. Якщо є проблеми із засвоєнням білка (а у повної людини такі проблеми є завжди), проблеми з печінкою та роботою нирок – такі харчові стратегії дуже небезпечні.

А що б я рекомендувала цим дівчатам, прийди вони до мене вчасно:

збалансувати харчування, вибудувати оптимальну кількість прийомів їжі

налагодити роботу ШКТ, нирок

І все. Зробивши ці два кроки, вага б плавно пішла вниз. А що ми робимо тепер – боремося із наслідками дієт та операцій. Про вагу вже забули. Повернути б здоров’я. Не експериментуйте зі своїм здоров’ям.