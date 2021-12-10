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Всем хочется экстренно похудеть к Новому году, но никогда не делайте этого - Марина Сергеева

Автор
Марина Сергеева Марина Сергеева
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Сбрасывать вес очень резко нельзя Новость обновлена 10 декабря 2021, 09:24
Сбрасывать вес очень резко нельзя

После резкого снижения веса, вы наберёте его заново и ещё с плюсом, отмечает врач-диетолог Марина Сергеева

Никогда не делайте этого!

Девочки дорогие, услышьте меня, пожалуйста. Я знаю, что всем хочется быть стройными и красивыми. Ещё больше этого хочется перед праздниками, отпуском, юбилеем и т. д. И тогда мы начинаем искать экстренные способы снизить вес: голодовки, интервальное голодание, кето диета, диета Дюкана, сушка… Знаете, что происходит в организме во время таких экспериментов и к чему они могут привести? Самое безобидное: после резкого снижения веса, вы наберёте его заново и ещё с плюсом. И каждый раз будет все сложнее и сложнее терять лишние кг.

А вот вам пара случаев из практики:

Девушка решила попробовать интервальное голодание. Сначала всё шло хорошо. Вес шёл вниз. Но через месяц приступ, скорая, операция по удалению желчного пузыря. Почему так случилось? Оказывается, были камни в желчном, о которых она не знала. Что происходит при больших интервалах в приеме пищи? Застой желчи и образование и увеличение размеров камней. Ситуацию усугубило застолье с обильным приёмом пищи. Пошёл камень и встал в жёлчном протоке. Вывод: никого интервального голодания, если есть камни.

Случай второй. Все тоже печально. Сначала голодание, потом белковая диета. Как результат камни в почках, операция и подагра. Если есть проблемы с усвоением белка (а у полного человека такие проблемы есть всегда), проблемы с печенью и работой почек — такие пищевые стратегии очень опасны.

А что бы рекомендовала я этим девушкам, приди они ко мне вовремя:

  • сбалансировать питание, выстроить оптимальное количество приемов пищи
  • отладить работу ЖКТ, почек

И всё. Проделав эти два шага, вес бы плавно пошёл вниз. А что мы делаем теперь — боремся с последствиями диет и операций. Про вес уже забыли. Вернуть бы здоровье. Не экспериментируйте со своим здоровьем. 

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Теги:
#Диета #Похудение #Голодание #Новый год
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