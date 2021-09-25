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Інтервальне голодування загрожує організму? Марина Боржемська розповіла, як це працює

Автор
Анна Барабан
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Як інтервальне голодування впливає на організм Новина оновлена 25 вересня 2021, 10:41
Як інтервальне голодування впливає на організм

Тренер розповіла, що може трапитися з організмом при періодичному голодуванні.

Відомий український фітнес-тренер і експерт по харчуванню Марина Боржемська, яка раніше розповіла як зрозуміти що у Вас проблеми з харчуванням, вирішила розставити всі крапки над і в питанні про інтервальне голодування, оскільки цей вид схуднення стає все популярнішим.

На своїй сторінці в Інстаграм Марина висловила свою думку про цей спосіб скинути зайву вагу.

Як працює інтервальне голодування:

24 години на добу діляться на два вікна. В одному вміщаються всі приймання їжі в день, а в другому відбувається голодування. Розмір цих вікон може бути різний:

  • 12/12
  • 14/10
  • 24/24

Але найпопулярнішим варіантом голодування вважається 16/8. Це означає, що вживати їжу можна протягом 8 годин на день, а на інші 16 доводиться період голодування.

Чи є шкода від інтервального голодування?

  • Можуть початися запаморочення і болю через стрес в зміні раціону.
  • Може з’явитися дискомфорт в шлунку, печія і відрижка.
  • Вас можуть почати турбувати шлунок або кишківник через розлади процесу травлення.
  • Організм може включити зворотну функцію і мінімізувати витрату жирової тканини.

"Не можу підтримати прихильників такої схеми живлення, оскільки вважаю, що найголовніше правило життя — не обмежувати себе і не ставити в рамки. Я за правильне харчування і спорт" — пише Боржемська.

Раніше "Телеграф" повідомляв про особливості правильного харчування, яке допоможе залишатися здоровим, а також може посприяти позбавленню від зайвих кілограмів.

Теги:
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