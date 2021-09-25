Інтервальне голодування загрожує організму? Марина Боржемська розповіла, як це працює

Тренер розповіла, що може трапитися з організмом при періодичному голодуванні.

Відомий український фітнес-тренер і експерт по харчуванню Марина Боржемська, яка раніше розповіла як зрозуміти що у Вас проблеми з харчуванням, вирішила розставити всі крапки над і в питанні про інтервальне голодування, оскільки цей вид схуднення стає все популярнішим.

На своїй сторінці в Інстаграм Марина висловила свою думку про цей спосіб скинути зайву вагу.

Як працює інтервальне голодування:

24 години на добу діляться на два вікна. В одному вміщаються всі приймання їжі в день, а в другому відбувається голодування. Розмір цих вікон може бути різний:

12/12

14/10

24/24

Але найпопулярнішим варіантом голодування вважається 16/8. Це означає, що вживати їжу можна протягом 8 годин на день, а на інші 16 доводиться період голодування.

Чи є шкода від інтервального голодування?

Можуть початися запаморочення і болю через стрес в зміні раціону.

Може з’явитися дискомфорт в шлунку, печія і відрижка.

Вас можуть почати турбувати шлунок або кишківник через розлади процесу травлення.

Організм може включити зворотну функцію і мінімізувати витрату жирової тканини.

"Не можу підтримати прихильників такої схеми живлення, оскільки вважаю, що найголовніше правило життя — не обмежувати себе і не ставити в рамки. Я за правильне харчування і спорт" — пише Боржемська.

Раніше "Телеграф" повідомляв про особливості правильного харчування, яке допоможе залишатися здоровим, а також може посприяти позбавленню від зайвих кілограмів.