Правильное питание: диетолог объяснила, как соблюдать режим

Для того чтобы избавиться от лишних килограммов многие девушки “садятся на диету”, выбрав ее по советам, собранным в интернете. Как правило, они не понимают, что любая диета, особенно с определенными ограничениями в питании – это тот еще риск для здоровья. Тем более не все диеты подходят всем подходят. Другое дело – правильное питание.

Диетолог Светлана Фус рассказала, как правильно худеть, придерживаясь правильного питания.

Первое правило здорового питания – это гармоничное соотношение энергии, которая поступает с едой в течение дня и энергии, которая расходуется. Это значит, что если вы будете употреблять энергии с едой больше, чем тратите, тогда лишние килограммы “посетят” фигуру значительно быстрее и избавиться от них будет в разы сложнее. Чтобы избежать этого, необходимо не только следить за количеством употребленных за день калорий, но и сжигать их.⁣⁣⠀

Второе правило питания – это сбалансированное ежедневное меню, в которое должны входить все необходимые для организма вещества. Стоит отметить, что самостоятельно разработать индивидуальную систему питания, наиболее подходящую для удовлетворения всех физиологических потребностей – достаточно сложно. В таком случае, лучше обратиться к профессионалу.

Третье и не менее важное правило здорового питания — это режим приема пищи. От того насколько правильно вы подберете продукты зависит только половина успеха, вторая часть эффективного, а главное безопасного похудения — это умелое их распределение этих продуктов в течение дня, кратность и регулярность их употребления. Очень важно не допускать острого чувства голода.

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