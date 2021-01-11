Скачать
Понедельник, 11.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Приднестровье может "рвануть": как Украине вырваться из кольца кремлевских сил
Приднестровье может "рвануть": как Украине вырваться из кольца кремлевских сил
В Украине захотели снова регулировать цены на газ: что происходит
В Украине захотели снова регулировать цены на газ: что происходит
Зеленский жирует в Буковеле, пока его окружение покупает дома и колет вакцину, - эксперт о тарифном Майдане в Украине
Зеленский жирует в Буковеле, пока его окружение покупает дома и колет вакцину, - эксперт о тарифном Майдане в Украине
Вблизи Украины может образоваться новая горячая точка: озвучен прогноз
Вблизи Украины может образоваться новая горячая точка: озвучен прогноз

Правильное питание: диетолог объяснила, как соблюдать режим

Правильное питание: диетолог объяснила, как соблюдать режим
Обновлено 14:33 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Для того чтобы избавиться от лишних килограммов многие девушки “садятся на диету”, выбрав ее по советам, собранным в интернете. Как правило, они не понимают, что любая диета, особенно с определенными ограничениями в питании – это тот еще риск для здоровья. Тем более не все диеты подходят всем подходят. Другое дело – правильное питание.

Диетолог Светлана Фус рассказала, как правильно худеть, придерживаясь правильного питания.

Первое правило здорового питания – это гармоничное соотношение энергии, которая поступает с едой в течение дня и энергии, которая расходуется. Это значит, что если вы будете употреблять энергии с едой больше, чем тратите, тогда лишние килограммы “посетят” фигуру значительно быстрее и избавиться от них будет в разы сложнее. Чтобы избежать этого, необходимо не только следить за количеством употребленных за день калорий, но и сжигать их.⁣⁣⠀

Второе правило питания – это сбалансированное ежедневное меню, в которое должны входить все необходимые для организма вещества. Стоит отметить, что самостоятельно разработать индивидуальную систему питания, наиболее подходящую для удовлетворения всех физиологических потребностей – достаточно сложно. В таком случае, лучше обратиться к профессионалу.

Третье и не менее важное правило здорового питания — это режим приема пищи. От того насколько правильно вы подберете продукты зависит только половина успеха, вторая часть эффективного, а главное безопасного похудения — это умелое их распределение этих продуктов в течение дня, кратность и регулярность их употребления. Очень важно не допускать острого чувства голода.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, “Телеграф” писал, как правильно восстановить свой организм после новогодних праздничных столов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Похудение, Правильное питание, Светлана ус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин теряет важных союзников: как Кремль терпит поражение на поприще пропаганды
02 Водолазы сняли на видео обломки индонезийского Boeing 737-500 в Яванском море
03 Убил 4-месячного сына: соседи рассказали о горе-отце с Черкасчины
04 В Украине исчезнет часть банкнот: что с ними случилось и чем заменят
05 Люди лежат прямо в корридорах: видео из харьковской больницы всколыхнуло сеть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Роттердаме прогремел взрыв: неизвестный кинул гранату в жилой дом (фото)
В Роттердаме прогремел взрыв: неизвестный кинул гранату в жилой дом (фото)
Украинцы оплатили почти 200 млн грн штрафов за нарушения ПДД под камерами, больше половины - со &quot;скидкой&quot; 50%
Украинцы оплатили почти 200 млн грн штрафов за нарушения ПДД под камерами, больше половины - со "скидкой" 50%
Стало известно, кому из украинцев будут делать экспресс-тесты на антиген к COVID-19
Стало известно, кому из украинцев будут делать экспресс-тесты на антиген к COVID-19
Vogue поместил на обложку избранного вице-президента США Камалу Харрис (фото)
Vogue поместил на обложку избранного вице-президента США Камалу Харрис (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь