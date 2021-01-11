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Как прийти в себя после праздников: 8 важных шагов

Как прийти в себя после праздников: 8 важных шагов
Обновлено 08:49 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Праздничное застолье часто становиться настоящим испытанием для нас. А ведь праздники уже заканчиваются, и нужно восстанавливать свой организм после новогоднего веселья.

"Телеграф" предлагает вам несколько полезных советов с помощью интересной инфографики, которые помогут привести себя в форму и настроиться на рабочий лад.

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Запоминаем ключевые моменты того, как восстановиться после новогодних праздников:

1. Нормализуйте питание.

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2. Больше гуляйте.

3. Приведите себя в порядок.

4. Плавно вливайтесь в работу.

5. Вспомните хорошее.

6. Пейте больше воды.

7. Восстановите режим сна.

8. Займитесь спортом.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Праздники.

Автор:

Телеграф
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