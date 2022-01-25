Страждають більше: лікар застеріг про вразливість дітей до "Омікрону"

Підступність штаму коронавірусу "Омікрон" в тому, що його симптоми дуже схожі на звичайну ГРВІ

Штам коронавірусу "Омікрон", який вже циркулює і в Україні, сильніше б’є по дітях, а за симптомами нагадує звичайний грип. Про це в коментарі "Телеграфу" розповів лікар-інфекціоніст Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні Роман Пономаренко.

Найпоширеніші симптоми штаму "Омікрон"

За словами лікаря, "Омікрон" за симптомами майже не відрізняється від звичайних ГРВІ та грипу. Серед таких симптомів медик виокремлює:

закладеність носу,

біль у горлі,

нежить.

Крім того, в Міністерстві охорони здоров’я попереджають про такі поширені прояви "Омікрону", як:

головний біль,

втома,

чхання.

"Тобто це може бути все, що спостерігається при звичайній ГРВІ. Маючи будь-які симптоми, прояви респіраторної інфекції потрібно звертатися до сімейного лікаря і проводити тестування на інфікування коронавірусною інфекцією", — закликає інфекціоніст.

"Омікрон" у дітей

На відміну від попередніх штамі коронавірусної інфекції новий варіант "Омікрон" виявився більш небезпечним для неповнолітніх. За словами лікаря, саме при "Омікроні" спостерігається зараження дітей.

"Як свідчить статистика Сполучених Штатів Америки і країн Європейського Союзу, маленькі діти страждають від цього штаму трохи навіть більше", — повідомив Пономаренко.

Щодо того, чи є "Омікрон" агресивнішим для дорослих, на думку лікаря, можна буде сказати з часом. За словами Пономаренка, поки в Україні превалює штам "Дельта".

Нова хвиля коронавірусу в Україні в 2022 році

Підйом захворюваності на COVID-19 в Україні, на думку медика, ймовірно викликаний надмірними контактами під час свят. За словами лікаря, наразі в нашій країні циркулюють як "Дельта-варіант", так і штам "Омікрон".

"З приводу тяжкості та тривалості поточної хвилі відповісти важко, — зазначив Пономаренко. — Але ми бачимо таку тенденцію, що десь два місяці, напевно, потрібно буде працювати в напруженому режимі. Очікуємо за два тижні значного підйому госпіталізацій і збільшення числа випадків у велику кількість разів".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в МОЗ озвучили прогноз щодо нового сплеску коронавірусного захворювання в Україні. За даними експертів, вже наступного місяці інфікуватися штамом "Омікрон" можуть близько мільйона українців.