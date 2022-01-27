Рус

Швидшого методу не існує: офіцер відкрив секрет, як заснути за 2 хвилини

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
6894
Здоровий сон - запорука здоров'я
Здоровий сон - запорука здоров'я

Секрет швидкого відходу до сну — вміння розслабити тіло та розум.

Сон для людини має важливе значення. За цей час не тільки відпочиває тіло, але й розслабляються інші органи та відбувається відновлення організму. Однак, для деяких міцний сон — це мрія. Якщо ви серед останніх, то для вас стане у пригоді метод Бада Вінтера.

Як стверджує видання The Independent, цей спосіб швидкого відходу до сну використовують у британській армії й він допомагає військовослужбовцям швидше засинати у складних умовах.

Як заснути за 2 хвилини?

Варто зазначити, що армійський спосіб швидкого засинання вперше був описаний у книзі Relax and Win: Championship Performance 1981 року видання. Його також називають методом Бада Вінтера — відомого американського тренера та лейтенанту Збройних сил, який за часів Другої світової війни розробив цю методику, щоб допомогти солдатам.

Дієвість цього методу нещодавно підтвердив фітнес-центр Джастін Августін. Ролик швидко став вірусним у соцмережі TikTok і набрав майже 7 мільйонів переглядів.

Отже, щоб заснути за 2 хвилини необхідно:

  1. Повністю розслабити м’язи обличчя, язик, щелепу та навіть м’язи навколо очей.
  2. Максимально опустити плечі.
  3. Видихнути, розслабивши грудну клітину, потім ноги — від стегон до п’ят.
  4. А потім постаратися протягом 10 секунд "вимкнути" голову та взагалі ні про що не думати. При цьому уявляйте картину, як ви лежите у каное посеред озера і бачите тільки синє небо над головою.

Стверджується, що техніка спрацьовує у 96% випадках після 6 місяців практики.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як очистити організм та відновити нормальне самопочуття після свят.

Info Icon

Важливо: будь-яка інформація медичної тематики, розміщена на сайті Телеграф, носить інформаційний характер і не являється рекомендацією.
Застосування будь-яких медичних препаратів повинно бути узгоджене з лікарем.

Теги:
#Здоров'я #Безсоння #Як швидко заснути
Російські війська залишаються у Білорусі на невизначений термін
Світ
План Росії рухається вперед: Блінкен заявив, що Кремль не відмовився від вторгнення в Україну
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Російські війська залишаються у Білорусі на невизначений термін
План Росії рухається вперед: Блінкен заявив, що Кремль не відмовився від вторгнення в Україну
Дата публікації
Категорія
"Евакуація" людей із Донецька
"Ніхто не годує": вивезені до Росії жителі ОРДЛО повертаються додому своїм ходом
Дата публікації
Категорія
У Росії заявили, що вона не має планів щодо вторгнення в Україну
Посол Росії в США пішов наперекір Держдумі у питанні незалежності Донбасу: подробиці
Дата публікації
Категорія
Донбас
Макрон досяг важливої домовленості з Путіним щодо Донбасу
Дата публікації
Категорія
Вибух у Донецьку
Вибух автомобіля у Донецьку: російський топ-пропагандист погорів на фейку