Швидшого методу не існує: офіцер відкрив секрет, як заснути за 2 хвилини

Секрет швидкого відходу до сну — вміння розслабити тіло та розум.

Сон для людини має важливе значення. За цей час не тільки відпочиває тіло, але й розслабляються інші органи та відбувається відновлення організму. Однак, для деяких міцний сон — це мрія. Якщо ви серед останніх, то для вас стане у пригоді метод Бада Вінтера.

Як стверджує видання The Independent, цей спосіб швидкого відходу до сну використовують у британській армії й він допомагає військовослужбовцям швидше засинати у складних умовах.

Як заснути за 2 хвилини?

Варто зазначити, що армійський спосіб швидкого засинання вперше був описаний у книзі Relax and Win: Championship Performance 1981 року видання. Його також називають методом Бада Вінтера — відомого американського тренера та лейтенанту Збройних сил, який за часів Другої світової війни розробив цю методику, щоб допомогти солдатам.

Дієвість цього методу нещодавно підтвердив фітнес-центр Джастін Августін. Ролик швидко став вірусним у соцмережі TikTok і набрав майже 7 мільйонів переглядів.

Отже, щоб заснути за 2 хвилини необхідно:

Повністю розслабити м’язи обличчя, язик, щелепу та навіть м’язи навколо очей. Максимально опустити плечі. Видихнути, розслабивши грудну клітину, потім ноги — від стегон до п’ят. А потім постаратися протягом 10 секунд "вимкнути" голову та взагалі ні про що не думати. При цьому уявляйте картину, як ви лежите у каное посеред озера і бачите тільки синє небо над головою.

Стверджується, що техніка спрацьовує у 96% випадках після 6 місяців практики.

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