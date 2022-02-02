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Грибок та навіть некроз: чим і кому загрожує сон у шкарпетках

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Сон у шкарпетках корисний далеко не для всіх
Сон у шкарпетках корисний далеко не для всіх

При цукровому діабеті та атеросклерозі сон у шкарпетках може серйозно нашкодити.

У зимову пору деякі люди віддають перевагу сну у шкарпетках, щоб було тепліше ногам та комфортніше всьому тілу. Однак далеко не всі знають, що такий спосіб зігріти ноги загрожує проблемами зі здоров’ям.

Як повідомив лікар-хірург Армен Авакаян, спати у шкарпетках категорично заборонено деяким категоріям громадян.

Кому заборонено спати у шкарпетках?

Як стверджує медик, спати у теплих шкарпетках категорично заборонено людям з порушенням кровообігу. Такі громадяни часто мають холодні ноги, адже кров не потрапляє до ніг.

Хірург каже, що захворювання має назву атеросклероз артерій нижніх кінцівок і частіше він буває у літніх людей.

"Людям з таким захворюванням категорично забороняється спати в теплих шкарпетках в спробах зігріти вночі ноги. У них порушено кровопостачання, через що захисні властивості шкіри ніг знижуються, в результаті можуть утворюватися і довго не загоюватися грибкові інфекції", — повідомив Армен Авакян.

Також сон у шкарпетках заборонений хворим на цукровий діабет, адже у них страждають судини й може розвиватися діабетична мікроангіопатія.

"Носіння шкарпеток вночі для таких людей може знову-таки привести до незагойних інфекцій. У найгіршому випадку справа може дійти до гнійно-некротичних захворювань і некрозу", — попередив лікар-хірург.

Водночас медик дав дієву пораду, як зігріти ноги перед сном — достатньо на кілька хвилин провести контрастний душ для ступнів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, який продукт добре впливає на сон та допомагає у регуляції цукру в крові.

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Теги:
#Хвороби #Здоровий сон #Шкарпетки #Протипоказання
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