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Не тільки куріння та алкоголь: ТОП-8 факторів, що наближають старість

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Вік відбивається на стані здоров’я та зовнішності
Вік відбивається на стані здоров’я та зовнішності

Старість можна відсунути якщо не за датами у паспорті, то за станом організму.

Старіння — природний процес, але на його швидкість можуть впливати багато факторів. Особливо вони позначаються на зовнішніх проявах старості.

У Всесвітній організації охорони здоров’я підрахували, що до 2030 року кожен шостий житель планети буде старшим за шістдесят років. На те, щоб уповільнити процес чи забезпечити собі здоров’я у літньому віці, варто звернути увагу вже сьогодні. У цьому допоможуть корисні навички, серед яких збалансоване харчування, фізична активність, відмова від куріння.

Фактори, що пришвидшують старіння:

Нестача фізичної активності

Регулярні заняття спортом допомагають не тільки тримати в тонусі м’язи та зберігати фігуру, а й позитивно впливають на пам’ять. Для збереження інтелектуальних здібностей на вищому рівні, ніж у тих, хто нехтує спортом, необхідні 45-хвилинні комбіновані тренування.

Стрес

Вплив стресу на старіння має біологічну причину — при ньому, як і при гіпоксії та дії радіації, дефіциті вітамінів та амінокислот, накопичуються вільні радикали. Тому позитивні емоції та сміх корисні та благотворно впливають на серцево-судинну систему. Важливо також розуміти, заради чого живеш, адже відсутність сенсу в житті може призвести до депресії та фрустрації. Вони не сприяють продовженню молодості.

Нестача сексу

Дослідження показують, що люди з регулярною сексуальною активністю і які задоволені цим показником частіше виглядають молодшими за свої роки.

Погане харчування

Надлишок цукру, газованих напоїв та соків може позначитися на стані шкіри, заважаючи відновленню колагену та еластину в організмі. Важливо також стежити за балансом білків, жирів та вуглеводів, адже співвідношення м’язів та жиру – один із індикаторів старіння.

Вплив сонячного світла

На зовнішній фактор старіння стан шкіри, сильно впливає ультрафіолет. Він змінює механізми клітинного відновлення. Через сонце з’являються не лише зморшки, а й пігментні плями, змінюється тон шкіри.

Недостатній сон

Безсоння або хронічний недосип не лише погано впливає на нервову систему, але й не дає системам організму відновлюватися. Із зовнішніх ознак впливає на стан шкіри.Рекомендована тривалість сну — від 7 до 9 годин. Щоб налагодити сон, є прості правила.

Куріння

Схильність до цієї нездорової звички впливає на швидкість старіння. Токсини не лише "осідають" на обличчі з димом, а й потрапляють у кров. Куріння крім провокації багатьох захворювань, більшість із яких смертельні, негативно впливає на мозкову активність, робить шкіру в’ялою, а зуби – жовтими.

Надлишок алкоголю

Як раніше писав "Телеграф", алкоголь призводить до зневоднення організму, порушення ритму сну та є зайвими калоріями. Це не сприяє молодості. Відмова від алкоголю на 4 тижні здатна викликати в організмі певні зміни.

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Теги:
#Куріння #Алкоголь #Стрес #Старість
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