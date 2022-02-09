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Елементарно просто: вчені дізналися, як швидше заснути вночі

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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У шкарпетках може бути швидше заснути
У шкарпетках може бути швидше заснути

Лайфхак підійде не всім

Коли життя перевантажене роботою та стресами — проблем зі сном не уникнути, хоча саме в такі моменти повноцінний відпочинок потрібен як ніколи.

Дослідницька група із Сеульського національного університету встановила простий спосіб, який може допомогти заснути, повідомляє "Телеграф".

Дослідження Sleep Foundation показали, що трохи знижена температура тіла передує сну, і досягти її можна простим трюком, — просто надіти шкарпетки перед сном. Через шкарпетки кров почне приливати до ніг, сприяючи зниженню температури в інших частинах тіла.

В експерименті брали участь шість чоловіків, які спочатку спали в шкарпетках, а потім без них при температурі 23 градуси.

Виявилося, що чоловіки в шкарпетках засипали в середньому на 7,5 хвилини швидше і спали на 32 хвилини довше, і рідше прокидалися вночі.

Проте, варто враховувати, що цей метод простий, але рекомендований не всім. Зокрема, якщо у Вас порушено кровообіг, краще не спати в шкарпетках.

Як повідомляв "Телеграф", людям з хворобами кровообігу та діабетом сон у шкарпетках може загрожувати грибком і навіть некрозом.

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#Сон #Поради #Як швидко заснути
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