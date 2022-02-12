Супер-овоч: що буде, якщо їсти огірки щодня

Яку користь має огірок, та на що він може впливати: позитивні та негативні сторони цього продукту

Усі знають, що овочі дуже корисні для організму людини, вони збагачені багатьма вітамінами та мікроелементами які допомагають нам залишатися здоровими. Дієтологи стверджують, що овочі мають складати половину денного раціону людини. Огірок – один з найпопулярніших овочів, його завжди можна знайти на полицях магазинів, а в літній період завжди є достатньо фермерської продукції, яка не залишить байдужою. Та чим корисний цей овоч, ви можете навіть і не здогадуватись, а про "побічні ефекти" від нього не знати. Ресурс eatthis поділився цікавими фактами - читайте далі у статті

1. Огірки можуть запобігати розвитку цукрового діабету.

Для уникнення цукрового діабету потрібно слідкувати за вживанням продуктів, які пришвидшують вироблення інсуліну, їх вживання слід обмежити. Огірок є тим продуктом, що плавно виділяє інсулін, що робить його чудовим овочем, який повільно підіймає цукор. Вживання огірків може попередити цукровий діабет, адже організм своєчасно справляється з переробкою інсуліну.

2. Огірки допоможуть збільшити кількість вживання рідини.

Якщо ви досі вважаєте, що випивати по 2 літри води конче необхідно, то забудьте про це. Все що вам потрібно – це перекус у вигляді огірка. Можливо, пляшку води все ж потрібно буде випити протягом дня, проте огірок залишається гарним методом зволоження. Згідно досліджень, огірок складається на 95% з води, а це означає, що від цього овоча ви отримуєте не тільки хрустку закуску, а й додаткове вживання рідини. Дієтолог і сертифікований клініцист з підтримки харчування Крістін Гіллеспі стверджує, що огірки можуть допомогти у щоденному вживанні рідини та забезпечити зволоження організму і оптимальне його функціонування.

3. Завдяки огіркам можна схуднути.

Люди, які хочуть схуднути, перш за все коригують свій раціон. Хороший метод щоб збалансувати його – додати огірки, адже вони не тільки надають стравам різноманітності та приємного хрусту, а й є здоровою їжею, яка сприяє втраті ваги. Огірки мають низьку калорійність – 10-16 ккал на 100 грамів продукту, а це означає, що їжа має низьку енергетичну щільність. Nutrients провели дослідження, згідно з якими існує зв’язок між споживанням продуктів з низькою енергетичною щільністю та втратою ваги. Крім того, огірки маючи великий вміст води, є надзвичайно ситними, залишаючись при цьому низькокалорійним продуктом, що робить їх прекрасним перекусом для тих хто хоче скоректувати свою вагу, особливо, якщо ви поєднаєте їх із смачним хумусом та гуакамоле.

4. Огірки допоможуть уникнути закрепів.

Якщо ви маєте проблеми із закрепами, можете спокійно їсти огірки. Вони мають у своєму складі багато води та клітковини, що ніяк не може викликати закреп, а навпаки, може стати чудовим запобіжним засобом від нього. У дослідженні з фітотерапії, яке було опубліковано Джадавпурським університетом, сказано, що насіння огірків, якого досить багато у овочі, допомагають запобігти закрепів, а медичний коледж Пенсільванії радить додавати огірки до страв, щоб полегшити закреп.

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5. Огірки можуть викликати надлишкове газоутворення.

Попри те, що позитивним моментом у вживанні огірків є полегшення закрепу, не надто приємним є надлишкове утворення газів. За даними US Davis огірки містять у своєму складі кукурбітацин, який також є і в інших овочах та фруктах, таких як гарбуз, кабачки та кавуни. Кукурбітацин викликає гіркуватий присмак, що є в огірках, а також є причиною газоутворення та розладу травлення. Такі неприємні симптоми можуть виникнути, якщо вживати занадто багато огірків.

6. Огірки можуть запобігти здуттю живота

Огірки мають високий вміст води, що чудово підтримує гідратацію, а також вони можуть чудово допомогти усунути надлишок рідини, яка затрималась у організмі, тобто завдяки вживанню огірків ви зможете уникнути здуття. Дієтолог Ліза Річардс, авторка книги «Дієта при кандидозі» стверджує, що огірки багаті спецефічними поживними речовинами, які допомагають усунути затримку води, запалення, а зрештою, і здуття живота. Дієтолог вважає, що огірки корисні й для вирішення інших проблем зі шлунком, адже вміст клітковини у їх складі позитивно впливає на здоров’я кишечника та випорожненню.

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