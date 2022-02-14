Що буде з вашим тілом, якщо щоранку їсти вівсянку

Одна з найважливіших речей, які ви отримаєте від вівсянки — це відчуття ситості між прийманнями їжі.

Вівсянка — це майже ідеальний сніданок, а все тому, що це їжа, яка однаково корисна і смачна. Наприклад, у каші є корисні харчові волокна, які підтримують здорове серце та кишківник, тому її потрібно їсти щодня. Якщо ви не любите їсти "чисту" вівсянку, ми раніше писали, що можна в неї додати, щоб вона була ще смачнішою та кориснішою.

Що ж буде з організмом, якщо кожен день їсти вівсянку? Про це розповіла доктор медичних наук Сільвія Меллендес-Клінгер.

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Вівсянка може покращити ваші спортивні результати

Щоб зарядитися енергією для тренування, краще замість протеїнового батончика чи коктейлю з’їсти миску вівсянки, адже овес прискорює обмін речовин.

Вівсянка може покращити здоров’я вашого серця

Вівсянка багата на розчинну клітковину і бета-глюкан, що відіграє важливу роль у здоров’ї серця і судин, шляхом поліпшення рівня ліпідів у крові.

Вівсянка може покращити ваше травлення

Здоров’я вашого кишківника може вплинути на добробут практично будь-якої іншої частини вашого тіла, і, на щастя, вівсянка може бути саме тим, що вам потрібно для досягнення більш здорового і щасливого живота, адже клітковина, що міститься в вівсянці, покращує здоров’я кишківника і зберігає почуття ситості надовго.

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Вівсянка може покращити вашу імунну систему

Зміст клітковини у вівсянці покращує здоров’я кишківника, виступаючи як пребіотична їжа для харчування здорових кишкових бактерій, що вже існують там. Лише цей факт покращить імунне здоров’я, знизить ризик хронічних захворювань і зменшить запалення в організмі.

Попри корисні властивості вівсянки, деякі її способи приготування можуть суттєво нашкодити навіть здоровому організму. Про найшкідливіші каші раніше розповів український лікар Євген Комаровський.