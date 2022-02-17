Що станеться з вашим організмом, якщо ви відмовитеся від вуглеводів

Повна відмова від вуглеводів жодної користі для організму не принесе.

Дієти дієтами, але повністю прибирати зі свого раціону потрібні для нормального функціонування організму, типу жирів, білків та вуглеводів, не потрібно, адже це може призвести до негативних наслідків та проблем зі здоров’ям. Так, можливо, ваша талія буде осиною, і живіт зникне, зате з’являться проблеми зі сном, травленням і навіть серцем. Краще їжте кожен день на ніч шматочок темного шоколаду, це буде набагато корисніше.

Відмова від вуглеводів може завадити вашому тілу правильно отримувати всю енергію, необхідну йому для спалювання протягом дня, і ви зіткнетеся з усіма наслідками, які приходять із цим рішенням, повідомляє видання eatthis. Також може виникнути неприємний запах з рота, запори, головний біль і судоми. Що ж відбувається з організмом, коли ви не їсте вуглеводи регулярно?

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Болі в животі та дискомфорт

Коли справа доходить до правильного балансу вашого раціону, вам потрібно переконатися, що ви отримуєте здорову кількість клітковини з їжею. Вона не тільки забезпечує достатню кількість їжі, щоб ви відчували себе ситим протягом дня, але також допомагає травленню та підтримує роботу шлунково-кишкового тракту. Безвуглеводні дієти часто виключають бобові, фрукти та овочі, а це означає, що ви повинні очікувати, що у вашому щоденному раціоні не буде достатньої кількості клітковини. В результаті відмова від вуглеводів зазвичай йде пліч-о-пліч з болями в животі.

Хвороба серця

Якщо ви думаєте, що відмова від переїдання та від високовуглеводної нездорової їжі, такої як картопля фрі або пончики, може лише покращити здоров’я вашого серця, то це не зовсім так. Хоча ці продукти і можуть викликати масу проблем, але не чекайте, що життя без них стане легшим і здоровішим. Відмова від вуглеводів може збільшити ризик серцево-судинних захворювань та аритмії у довгостроковій перспективі.

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Дефіцит калію

Зниження споживання вуглеводів йде пліч-о-пліч з почастішанням сечовипускання — процесом, який позбавляє організм від певних поживних речовин, зокрема калію. Цей елемент вважається одним із ключових мінералів для організму. Люди, що сидять на безвуглеводній дієті, можуть ненавмисно викликати у себе довгострокові проблеми з кров’яним тиском і навіть поява каміння у нирках.

Дисбаланс вітамінів

Крім виведення певних поживних мікроелементів, ви не зможете легко отримати й інші вітаміни та мінерали, якщо не будете їсти фрукти та овочі, багаті на вуглеводи. Під час дієти, яка суворо обмежує вуглеводи, людина не отримує належного рівня вітаміну B7, вітаміну D, вітаміну E, хрому, йоду та молібдену, які забезпечують правильне функціонування органів та здоров’я тіла. У результаті можуть виникнути такі проблеми, як випадання волосся, збільшення ваги, втрата пам’яті та багато іншого.

Поганий сон

Спосіб життя без вуглеводів призводить до дуже поганої якості сну, що тісно пов’язане з поганою розумовою функцією. Якщо вам потрібно залишатися в тонусі на роботі або в школі, переконайтеся, що у вашому житті є небагато вуглеводів, щоб підтримувати себе у чудовій формі.

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