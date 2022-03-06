Де взяти інсулін під час війни? Список аптек від МОЗ

У МОЗ опублікували список аптек, де хворі можуть знайти інсулін

Під час війни часто буває так, що необхідні ліки дуже важко дістати. Для інсулінозалежних жителів України така ситуація може коштувати їм життя.

МОЗ України сформувало та продовжує оновлювати список аптек, де діабетики можуть отримати необхідний препарат — https://bit.ly/apteky_insul. Перед тим, як іти в аптеку, рекомендується зателефонувати в аптеку та уточнити наявність ліків.

Аптеки з інсуліном можна знайти за допомогою сервісу Tabletki.ua. На головній сторінці сайту міститься посилання на список інсулінів та карту із закладами, де можна отримати препарат. Також сервіс планує додати фільтри за типами інсуліну.

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У разі потреби можна звертатися на гарячу лінію МОЗ на номер 0800 60 20 19. Оператор прийме та передасть на обробку заявку. Інсулін знайдуть або в аптеці, або, по можливості, доставлять волонтерами.

Варто додати, що раніше МОЗ дозволило продаж більшості ліків без рецепта, за винятком наркотичних та психотропних засобів.

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