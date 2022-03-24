Як зменшити стрес від переходу на літній час: поради лікаря

Сомнолог виступає проти традиції переводити годинники двічі на рік

У ніч з 26 на 27 березня 2022 року в Україні переводитимуть стрілки годинників на годину вперед о 03:00. На думку лікарів, перехід на літній час приводить до десинхронозу й розладу біоритмів і потребує від кожного з нас адаптації до нового режиму.

Що може допомогти менш чутливо пройти період переходу з зимового часу на літній – в коментарі "Телеграфу" розповів лікар-сомнолог Костянтин Зуєв.

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За словами лікаря, традиція переводити годинники, успадкована з радянських часів, шкодить нашому здоров’ю, зокрема впливає на смертність від інсультів чи інфарктів, а ще збільшує кількість дорожньо-транспортних пригод і надзвичайних ситуацій на виробництвах. Тоді як економічний ефект від такого кроку, каже Зуєв, не виправдовується і взагалі не доведений.

"Шкода здоров’ю досить серйозна і виражається, в тому числі, у відтермінованих витратах на лікування. Люди невчасно з’являються на роботу, запізнюються на потяги-літаки, можуть бути неуважними на дорозі… Все це нівелює ефект від мінімального заощадження на освітленні вулиць", — заявив Зуєв, який закликає скасувати норму про "часові" стрибки двічі на рік в Україні.

Увійти в норму, за словами експерта, людині зазвичай вдається за 2 тижні після переведення стрілок.

Як підготуватися до переведення годиннику на літній час

Як зазначив лікар, кожен може спробувати завчасно прилаштуватися до нового режиму. Можна спробувати жити за цим годинником заздалегідь, але в реальності це важко, адже робочі часи чи розклад руху транспорту є синхронними в усій країні.

Крім того, сомнолог радить налаштувати ваш режим харчування, адже існує певний зв'язок між кишківником і мозком. Зуєв каже, що якщо їсти за розпорядком дня, який настане після переведення годинників, це може дати свій результат.

На думку сомнолога, допомогти адаптуватися може світлотерапія вранці і вживання мелатоніну перед сном.

"Коли виникає темне освітлення, то менше світла потрапляє на сітківку — і починає виділятися мелатонін, який стимулює засинання. Це не основний гормон засинання, але важливий. Відповідно, вранці світло потрапляє на сітківку, руйнує цей мелатонін і ми прокидаємося", — пояснив лікар.

Тож якщо ввечері важко заснути, то можна використовувати 1-2 таблетки Віта-мелатоніну по 3 мг. Зуєв зауважує, що мелатонін стимулює засинання і є безпечним для всіх людей.

Тоді як за допомогою світла можна прискорити процес прокидання. Для цього знадобиться біолампа для світлотерапії (10 000 люкс), перед якою можна посидіти вранці навіть із закритими очима. За словами лікаря, це прискорить руйнування мелатоніну і таким чином людина швидше підбадьориться.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що тема переведення годинників на літній чи зимовий час є дискусійною. У Євросоюзі питання про скасування таких часових переходів теж залишається відкритим, і має вирішитися до 2026 року.