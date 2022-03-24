Україна переходить на літній час: коли переводити годинник у Польщі та інших країнах Європи

У ніч проти 27 березня Україна перейде на літній час.

Перехід на літній час в Україні традиційно проводиться в останні вихідні березня.

Цього року переводити годинник потрібно в ніч із 26 на 27 березня. Стрілки потрібно буде перевести на годину вперед о 3 годині ночі.

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Переведення годинників у країні проводять двічі на рік: у березні — на літній час і назад повертаються стрілки у жовтні — на зимовий час.

Такі часові зміни роблять зсилаючись на постанову Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України", яка регулює це питання.

В Україні точаться дискусії про відміну сезонного переведення годинників. Все частіше в парламенті лунають розмови про відміну цього переходу слідом за Євросоюзом.

У Євросоюзі питання про відміну переходу на літній час залишається відкритим, воно має вирішитися до 2026 року.

2022 року країни ЄС продовжать перехід на літній час — переведуть стрілки на годину вперед о 3-й ночі з 26 на 27 березня.

Варто зазначити, що в країнах ЄС одразу три часові пояси.

Якщо за орієнтир взяти 8:00 ранку 27 березня в Україні, то в інших європейських країнах буде такий час:

Великобританія 6:00

Ірландія 6:00

Норвегія 7:00

Польща 7:00

Словаччина 7:00

Угорщина 7:00

Чехія 7:00

Німеччина 7:00

Іспанія 7:00

Румунія 8:00

Естонія 8:00

Молдова 8:00

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Зазначимо, що переведення годинника у більшості випадків негативно позначається на стані людей. Щоб швидше звикнути, потрібно дотримуватися простих порад. Як адаптувати організм після переходу на літній час, читайте у нашому матеріалі.