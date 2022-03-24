Украина переходит на летнее время: когда переводить часы в Польше и других странах Европы

В ночь на 27 марта Украина перейдет на летнее время.

Переход на летнее время в Украине традиционно проводится в последние выходные марта.

В этом году переводить часы нужно в ночь с 26 на 27 марта. Стрелки нужно будет перевести на час вперед в 3 часа ночи.

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Перевод часов в стране проводят два раза в год: в марте — на летнее время и назад возвращаются стрелки в октябре — на зимнее время.

Такие изменения со временем делают ссылаясь на постановление Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", которое регулирует данный вопрос.

В Украине ведутся дискуссии об отмене сезонного перевода часов. Все чаще в парламенте звучат разговоры об отмене этого перехода вслед за Евросоюзом.

В Евросоюзе вопрос об отмене перехода на летнее время остается открытым, он должен решиться до 2026 года.

В 2022 году страны ЕС продолжат переход на летнее время — переведут стрелки на час вперед в 3 часа ночи с 26 на 27 марта.

Стоит отметить, что в странах ЕС сразу три часовых пояса.

Если за ориентир взять 8:00 утра 27 марта в Украине, то в других европейских странах будет такое время:

Великобритания 6:00

Ирландия 6:00

Норвегия 7:00

Польша 7:00

Словакия 7:00

Венгрия 7:00

Чехия 7:00

Германия 7:00

Испания 7:00

Молдова 8:00

Румыния 8:00

Эстония 8:00

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Отметим, что перевод часов в большинстве случаев негативно сказывается на состоянии людей. Чтобы быстрее привыкнуть, нужно додерживаться простых советов. Как адаптировать организм после перехода на летнее время, читайте в нашем материале.