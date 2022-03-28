Як про себе подбати, якщо проблеми з серцем: МОЗ дало поради на час війни
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 298
Варто бути на зв’язку з лікарем та контролювати залишки ліків
Через війну українці перебувають у стані постійного стресу. Такий стан може спричинити загострення хронічних серцево-судинних захворювань.
МОЗ опублікувало інформацію, як подбати про своє серце в умовах війни.
Що робити, якщо є серцево-судинні захворювання:
- Будьте на зв’язку із лікарем. Заздалегідь дізнайтесь контакти сімейного лікаря або реєстратури закладу.
- Контролюйте тиск та загальний стан. Дотримуйтесь процедур, які були у мирному житті: вимірюйте тиск та рівень цукру в крові (якщо маєте діабет).
- Продовжуйте приймати усі ліки, які призначив лікар.
- Дотримуйтесь здорового способу життя. Відмовтеся від шкідливих звичок, дотримуйтесь здорового харчування та режиму сну.
- Контролюйте залишки ліків, щоб вчасно отримати рецепт. Новий рецепт можна отримати не раніше ніж за 7 днів (якщо термін лікування у попередньому рецепті становив понад 21 день). Якщо термін менший за 21 дня, то рецепт можна отримати за 3 дні.
Крім того, МОЗ пояснило, за яких симптомів інфаркту або інсульту необхідно звертатися за медичною допомогою.
Про те, як надавати домедичну допомогу в умовах воєнного стану "Телеграф" писав раніше.
Також МОЗ розповідало, як правильно обробляти колоту, різану чи вогнепальну рани кінцівок.
Важливо:
будь-яка інформація медичної тематики, розміщена на сайті Телеграф, носить інформаційний характер і не являється рекомендацією.
Застосування будь-яких медичних препаратів повинно бути узгоджене з лікарем.
- Дата публікації
-
- Категорія
-