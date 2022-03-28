Як про себе подбати, якщо проблеми з серцем: МОЗ дало поради на час війни

Варто бути на зв’язку з лікарем та контролювати залишки ліків

Через війну українці перебувають у стані постійного стресу. Такий стан може спричинити загострення хронічних серцево-судинних захворювань.

МОЗ опублікувало інформацію, як подбати про своє серце в умовах війни.

Що робити, якщо є серцево-судинні захворювання:

Будьте на зв’язку із лікарем. Заздалегідь дізнайтесь контакти сімейного лікаря або реєстратури закладу.

Заздалегідь дізнайтесь контакти сімейного лікаря або реєстратури закладу. Контролюйте тиск та загальний стан. Дотримуйтесь процедур, які були у мирному житті: вимірюйте тиск та рівень цукру в крові (якщо маєте діабет).

Дотримуйтесь процедур, які були у мирному житті: вимірюйте тиск та рівень цукру в крові (якщо маєте діабет). Продовжуйте приймати усі ліки, які призначив лікар.

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Дотримуйтесь здорового способу життя. Відмовтеся від шкідливих звичок, дотримуйтесь здорового харчування та режиму сну.

Відмовтеся від шкідливих звичок, дотримуйтесь здорового харчування та режиму сну. Контролюйте залишки ліків, щоб вчасно отримати рецепт. Новий рецепт можна отримати не раніше ніж за 7 днів (якщо термін лікування у попередньому рецепті становив понад 21 день). Якщо термін менший за 21 дня, то рецепт можна отримати за 3 дні.

Крім того, МОЗ пояснило, за яких симптомів інфаркту або інсульту необхідно звертатися за медичною допомогою.

Симптоми та ознаки інфаркту/інстульту

Про те, як надавати домедичну допомогу в умовах воєнного стану "Телеграф" писав раніше.

Також МОЗ розповідало, як правильно обробляти колоту, різану чи вогнепальну рани кінцівок.