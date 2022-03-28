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Як про себе подбати, якщо проблеми з серцем: МОЗ дало поради на час війни

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Серце потрібно берегти в будь-яких умовах Новина оновлена 28 березня 2022, 22:03
Серце потрібно берегти в будь-яких умовах

Варто бути на зв’язку з лікарем та контролювати залишки ліків

Через війну українці перебувають у стані постійного стресу. Такий стан може спричинити загострення хронічних серцево-судинних захворювань.

МОЗ опублікувало інформацію, як подбати про своє серце в умовах війни.

Що робити, якщо є серцево-судинні захворювання:

  • Будьте на зв’язку із лікарем. Заздалегідь дізнайтесь контакти сімейного лікаря або реєстратури закладу.
  • Контролюйте тиск та загальний стан. Дотримуйтесь процедур, які були у мирному житті: вимірюйте тиск та рівень цукру в крові (якщо маєте діабет).
  • Продовжуйте приймати усі ліки, які призначив лікар.
  • Дотримуйтесь здорового способу життя. Відмовтеся від шкідливих звичок, дотримуйтесь здорового харчування та режиму сну.
  • Контролюйте залишки ліків, щоб вчасно отримати рецепт. Новий рецепт можна отримати не раніше ніж за 7 днів (якщо термін лікування у попередньому рецепті становив понад 21 день). Якщо термін менший за 21 дня, то рецепт можна отримати за 3 дні.

Крім того, МОЗ пояснило, за яких симптомів інфаркту або інсульту необхідно звертатися за медичною допомогою.

Симптоми та ознаки інфаркту/інстульту
Симптоми та ознаки інфаркту/інстульту

Про те, як надавати домедичну допомогу в умовах воєнного стану "Телеграф" писав раніше.

Також МОЗ розповідало, як правильно обробляти колоту, різану чи вогнепальну рани кінцівок.

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Теги:
#Здоров'я #Серце #Інсульт #Інфаркт #Серцево-судинні захворювання
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