Лічильник запотів чи видає дивні звуки: як визначити, що водомір зламаний

Регулярна повірка лічильника зі зняттям дозволяє промити механізм на стенді

Щомісяця потрібно передавати показання лічильників води, електроенергії, газу та тепла там, де вони встановлені. Це потрібно для того, щоб нарахування відбувалися правильно.

Однак на них може вплинути стан самого лічильника, наприклад водомір може бути запотівший з середини або видавати дивний шум. Це свідчить про його несправність. На це також можуть вказувати збільшення витрат води або відсутність обертання крана індикатора, якщо вода увімкнена. При будь-якій проблемі із лічильником, потрібно звертатися до надавача послуг або того на чиєму балансі стоїть лічильник, адже будь-який ремонт пов'язаний з зі зняттям пломб. Самостійно його проводити не можна, адже це тягне за собою штраф.

Конденсат на склі індикатора

Головна причина запотівання лічильника — те що корпус розгерметизований. Вода з труби потрапляє в механізм та в ньому накопичується. Для того, щоб виправити ситуацію потрібно терміново звернутися до керуючої компанії або місцевого водоканалу для перевірки та заміну або ремонту лічильника. Самостійно прибрати водяну пару з водоміра не вийде.

Лічильник дивно шумить

Якщо лічильник починає видавати гул або дивний шум, а раніше подібного за ним не спостерігалося, то для цього може бути одразу кілька причин. Серед них накопичення іржі в старих чавунних трубах на точках входу в квартирі, які попали в лічильник. В такому випадку потік води може або сам проштовхнути, або стерти іржу, або ж лічильнику може знадобитися промивання. Також причиною гулу може бути занадто високий тиск в системі — крильчатка або турбіна залежно від виду лічильника починає обертатися з занадто високою швидкістю. Для того, щоб лічильник не шумів і в нього не потрапляла іржа потрібно регулярно очищувати фільтр, якщо він встановлений перед лічильником.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити якщо лічильник світла несправний. В разі якщо несправність настала не з вини споживача Обленерго замінить його самостійно.