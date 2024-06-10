Счетчик запотел или издает странные звуки: как определить, что водомер сломан

Регулярная поверка счетчика со снятием позволяет промыть механизм на стенде

Каждый месяц нужно передавать показания счетчиков воды, электроэнергии, газа и тепла там, где они установлены. Это нужно для того, чтобы начисления производились правильно.

Однако на них может повлиять состояние самого счетчика, например водомер может быть запотевшим изнутри или издавать странный шум. Это свидетельствует о его неисправности. На это также может указываться увеличение расхода воды или отсутствие вращения крана индикатора, если вода включена. При любой проблеме со счетчиком, нужно обращаться к поставщику услуг или на чьем балансе стоит счетчик, ведь любой ремонт связан со снятием пломб. Самостоятельно его проводить нельзя, ведь это влечет штраф.

Конденсат на стекле индикатора

Главная причина запотевания счетчика – то, что корпус разгерметизирован. Вода из трубы попадает в механизм и в нем скапливается. Для того, чтобы исправить ситуацию, нужно срочно обратиться в управляющую компанию или местный водоканал для проверки и замены или ремонта счетчика. Самостоятельно убрать водяной пар из водомера не получится.

Счетчик удивительно шумит

Если счетчик начинает издавать гул или странный шум, а раньше подобного по нему не наблюдалось, то для этого может быть сразу несколько причин. Среди них накопление ржавчины в старых чугунных трубах на попавших в счетчик точках входа в квартире. В таком случае поток воды может либо сам протолкнуть, либо стереть ржавчину, либо счетчику может потребоваться промывка. Также причиной гула может быть слишком высокое давление в системе – крыльчатка или турбина в зависимости от вида счетчика начинает вращаться со слишком высокой скоростью. Для того чтобы счетчик не шумел и в него не попадала ржавчина нужно регулярно очищать фильтр, если он установлен перед счетчиком.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если счетчик света неисправен. В случае если неисправность наступила не по вине потребителя, Облэнерго заменит его самостоятельно.