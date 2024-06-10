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Ви - з роду дворян чи козаків? Які прізвища вказують на це (перелік)

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
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Серед козацьких прізвищ зустрічаються кумедні Новина оновлена 10 червня 2024, 16:06
Серед козацьких прізвищ зустрічаються кумедні. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Родові імена утворювались не тільки від чинів

Історія виникнення українських прізвищ напрочуд багата і часто вони вказують на те, чим займались наші пращури. І йдеться не тільки про ремесла та фермерство, адже є й такі прізвища, які виникли від дворянських або козацьких чинів.

Тож "Телеграф" зібрав родові імена, по яким можна зрозуміти, були ваші предки дворянами чи козаками. У "козацьких" прізвищах основою часто ставали не тільки військові чини, а й зброя чи інші знаряддя.

Та, якщо ви маєте прізвище, яке утворилось саме від військового чину, то, найімовірніше, ваш предок служив в українському війську в епоху запорізьких козаків.

До таких належать:

  • Джура – так називали козака-зброєносця;
  • Компанієць – це був козак легкокінного Гетьманського полку;
  • Курінний — походить від слова "курінь";
  • Отаманенко – так називали ватажка козаків, якого обирали голосуванням;
  • Сердюками називали найманих піхотинців Запорізького війська;
  • Сотник – відоме військове звання в Гетьманщині, УНР та УПА;
  • Хорунжий – це прапороносець у Запорізькій Січі, військове звання серед українських січових стрільців та в УНР;
  • Чотар – молодший офіцер українських січових стрільців.

Які ще прізвища вказують на козацьке коріння

Родові імена Гардовий, Крамар, Стороженко, Мельниченко, Дегтяр, Наливайко вказували на професію або обов’язок, який виконував козак. А от Соломаха й Тетеря походять від видів каші, які їли козаки.

  • Серед козаків були поширені прізвиська, які згодом переростали у прізвища. І здебільшого вони походили від місця народження, тож так і виникли прізвища Лебединський, Полтавський, Прилуцький, Чугуївець, Волинський, Галицький тощо.
  • Прізвища утворювались і від особливостей зовнішності, наприклад, Губенко, Горбоніс, Головатий, Чуб, Носенко, Рябко, Легкоступ.
  • Були також й такі родові імена, що виникли одразу від декількох слів та мали різні значення — Убийвовк, Неїжборщ, Непийвода, Небийбаба, Паливода, Нагнибіда, Перебийніс тощо.

Які прізвища мають дворянське коріння

Серед родових імен, які вказують на те, що ваш предок міг бути дворянином, наступні:

  • Адамович, Андрушівський;
  • Безбородько;
  • Вернадський,
  • Галаган, Гордієнко;
  • Дараган, Дорошенко,
  • Жданович;
  • Іскрицький;
  • Кандиба, Карпенко, Криницький;
  • Лазаревський, Леонтович;
  • Максимович;
  • Овсієнко, Остроградський;
  • Паскевич, Полуботок;
  • Самойлович, Стороженко, Сулима;
  • Тарновський;
  • Уманець;
  • Ханенко;
  • Щербань тощо.

Раніше "Телеграф" писав про прізвища, які вказують на те, що у вашому роду, ймовірно, були музиканти.

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