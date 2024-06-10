Ви - з роду дворян чи козаків? Які прізвища вказують на це (перелік)
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Родові імена утворювались не тільки від чинів
Історія виникнення українських прізвищ напрочуд багата і часто вони вказують на те, чим займались наші пращури. І йдеться не тільки про ремесла та фермерство, адже є й такі прізвища, які виникли від дворянських або козацьких чинів.
Тож "Телеграф" зібрав родові імена, по яким можна зрозуміти, були ваші предки дворянами чи козаками. У "козацьких" прізвищах основою часто ставали не тільки військові чини, а й зброя чи інші знаряддя.
Та, якщо ви маєте прізвище, яке утворилось саме від військового чину, то, найімовірніше, ваш предок служив в українському війську в епоху запорізьких козаків.
До таких належать:
- Джура – так називали козака-зброєносця;
- Компанієць – це був козак легкокінного Гетьманського полку;
- Курінний — походить від слова "курінь";
- Отаманенко – так називали ватажка козаків, якого обирали голосуванням;
- Сердюками називали найманих піхотинців Запорізького війська;
- Сотник – відоме військове звання в Гетьманщині, УНР та УПА;
- Хорунжий – це прапороносець у Запорізькій Січі, військове звання серед українських січових стрільців та в УНР;
- Чотар – молодший офіцер українських січових стрільців.
Які ще прізвища вказують на козацьке коріння
Родові імена Гардовий, Крамар, Стороженко, Мельниченко, Дегтяр, Наливайко вказували на професію або обов’язок, який виконував козак. А от Соломаха й Тетеря походять від видів каші, які їли козаки.
- Серед козаків були поширені прізвиська, які згодом переростали у прізвища. І здебільшого вони походили від місця народження, тож так і виникли прізвища Лебединський, Полтавський, Прилуцький, Чугуївець, Волинський, Галицький тощо.
- Прізвища утворювались і від особливостей зовнішності, наприклад, Губенко, Горбоніс, Головатий, Чуб, Носенко, Рябко, Легкоступ.
- Були також й такі родові імена, що виникли одразу від декількох слів та мали різні значення — Убийвовк, Неїжборщ, Непийвода, Небийбаба, Паливода, Нагнибіда, Перебийніс тощо.
Які прізвища мають дворянське коріння
Серед родових імен, які вказують на те, що ваш предок міг бути дворянином, наступні:
- Адамович, Андрушівський;
- Безбородько;
- Вернадський,
- Галаган, Гордієнко;
- Дараган, Дорошенко,
- Жданович;
- Іскрицький;
- Кандиба, Карпенко, Криницький;
- Лазаревський, Леонтович;
- Максимович;
- Овсієнко, Остроградський;
- Паскевич, Полуботок;
- Самойлович, Стороженко, Сулима;
- Тарновський;
- Уманець;
- Ханенко;
- Щербань тощо.
Раніше "Телеграф" писав про прізвища, які вказують на те, що у вашому роду, ймовірно, були музиканти.