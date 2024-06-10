Ви - з роду дворян чи козаків? Які прізвища вказують на це (перелік)

Родові імена утворювались не тільки від чинів

Історія виникнення українських прізвищ напрочуд багата і часто вони вказують на те, чим займались наші пращури. І йдеться не тільки про ремесла та фермерство, адже є й такі прізвища, які виникли від дворянських або козацьких чинів.

Тож "Телеграф" зібрав родові імена, по яким можна зрозуміти, були ваші предки дворянами чи козаками. У "козацьких" прізвищах основою часто ставали не тільки військові чини, а й зброя чи інші знаряддя.

Та, якщо ви маєте прізвище, яке утворилось саме від військового чину, то, найімовірніше, ваш предок служив в українському війську в епоху запорізьких козаків.

До таких належать:

Джура – так називали козака-зброєносця;

Компанієць – це був козак легкокінного Гетьманського полку;

Курінний — походить від слова "курінь";

Отаманенко – так називали ватажка козаків, якого обирали голосуванням;

Сердюками називали найманих піхотинців Запорізького війська;

Сотник – відоме військове звання в Гетьманщині, УНР та УПА;

Хорунжий – це прапороносець у Запорізькій Січі, військове звання серед українських січових стрільців та в УНР;

Чотар – молодший офіцер українських січових стрільців.

Які ще прізвища вказують на козацьке коріння

Родові імена Гардовий, Крамар, Стороженко, Мельниченко, Дегтяр, Наливайко вказували на професію або обов’язок, який виконував козак. А от Соломаха й Тетеря походять від видів каші, які їли козаки.

Серед козаків були поширені прізвиська, які згодом переростали у прізвища. І здебільшого вони походили від місця народження, тож так і виникли прізвища Лебединський, Полтавський, Прилуцький, Чугуївець, Волинський, Галицький тощо.

Прізвища утворювались і від особливостей зовнішності, наприклад, Губенко, Горбоніс, Головатий, Чуб, Носенко, Рябко, Легкоступ.

Були також й такі родові імена, що виникли одразу від декількох слів та мали різні значення — Убийвовк, Неїжборщ, Непийвода, Небийбаба, Паливода, Нагнибіда, Перебийніс тощо.

Які прізвища мають дворянське коріння

Серед родових імен, які вказують на те, що ваш предок міг бути дворянином, наступні:

Адамович, Андрушівський;

Безбородько;

Вернадський,

Галаган, Гордієнко;

Дараган, Дорошенко,

Жданович;

Іскрицький;

Кандиба, Карпенко, Криницький;

Лазаревський, Леонтович;

Максимович;

Овсієнко, Остроградський;

Паскевич, Полуботок;

Самойлович, Стороженко, Сулима;

Тарновський;

Уманець;

Ханенко;

Щербань тощо.

Раніше "Телеграф" писав про прізвища, які вказують на те, що у вашому роду, ймовірно, були музиканти.