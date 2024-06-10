Вы – из рода дворян или казаков? Какие фамилии указывают на это (список)
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Родовые имена образовывались не только от чинов
История возникновения украинских фамилий удивительно богата и часто они указывают на то, чем занимались наши предки. И речь не только о ремеслах и фермерстве, ведь есть и такие фамилии, которые возникли от дворянских или казацких чинов.
Так что "Телеграф" собрал родовые имена, по которым можно понять, были ваши предки дворянами или казаками. В "казачьих" фамилиях основой часто становились не только военные чины, но и оружие или другие орудия.
Но если у вас фамилия, которая образовалась именно от военного чина, то, скорее всего, ваш предок служил в украинском войске в эпоху запорожских казаков.
К таким относятся:
- Джура – так называли казака-оруженосца;
- Компаниец – это был казак легкоконного Гетманского полка;
- Куренной — происходит от слова "куринь";
- Отаманенко – так называли предводителя казаков, которого избирали голосованием;
- Сердюками называли наемных пехотинцев Запорожского войска;
- Сотник – известное воинское звание в Гетманщине, УНР и УПА;
- Хорунжий – это знамя в Запорожской Сечи, воинское звание среди украинских сечевых стрелков и в УНР;
- Чотар – младший офицер украинских сечевых стрелков.
Какие еще фамилии указывают на казацкие корни
Родовые имена Гардовой, Крамар, Стороженко, Мельниченко, Дегтярь, Наливайко указывали на профессию или обязанность, которую выполнял казак. А вот Соломаха и Тетеря произошли от видов каши, которые ели казаки.
- Среди казаков были распространены прозвища, которые впоследствии перерастали в фамилии. И в основном они происходили от места рождения, так и возникли фамилии Лебединский, Полтавский, Прилуцкий, Чугуевец, Волынский, Галицкий и т.д.
- Фамилии образовывались и от особенностей внешности, например, Губенко, Кривонос, Головатый, Чуб, Носенко, Рябко, Легкоступ.
- Были также такие родовые имена, которые возникли сразу от нескольких слов и имели разные значения — Убийвовк, Неежборщ, Непийвода, Небийбаба, Паливода, Нагнибида, Перебийнис и т.д.
Какие фамилии имеют дворянские корни
Среди родовых имен, указывающих на то, что ваш предок мог быть дворянином, следующие:
- Адамович, Андрушевский;
- Безбородко;
- Вернадский,
- Галаган, Гордиенко;
- Дараган, Дорошенко,
- Жданович;
- Искрицкий;
- Кандыба, Карпенко, Криницкий;
- Лазаревский, Леонтович;
- Максимович;
- Овсиенко, Остроградский;
- Паскевич, Полуботок;
- Самойлович, Стороженко, Сулима;
- Тарновский;
- Уманец;
- Ханенко;
- Щербань и т.д.
Ранее "Телеграф" писал о фамилиях, указывающих на то, что в вашем роду, вероятно, были музыканты.