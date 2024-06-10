Вы – из рода дворян или казаков? Какие фамилии указывают на это (список)

Родовые имена образовывались не только от чинов

История возникновения украинских фамилий удивительно богата и часто они указывают на то, чем занимались наши предки. И речь не только о ремеслах и фермерстве, ведь есть и такие фамилии, которые возникли от дворянских или казацких чинов.

Так что "Телеграф" собрал родовые имена, по которым можно понять, были ваши предки дворянами или казаками. В "казачьих" фамилиях основой часто становились не только военные чины, но и оружие или другие орудия.

Но если у вас фамилия, которая образовалась именно от военного чина, то, скорее всего, ваш предок служил в украинском войске в эпоху запорожских казаков.

К таким относятся:

Джура – так называли казака-оруженосца;

Компаниец – это был казак легкоконного Гетманского полка;

Куренной — происходит от слова "куринь";

Отаманенко – так называли предводителя казаков, которого избирали голосованием;

Сердюками называли наемных пехотинцев Запорожского войска;

Сотник – известное воинское звание в Гетманщине, УНР и УПА;

Хорунжий – это знамя в Запорожской Сечи, воинское звание среди украинских сечевых стрелков и в УНР;

Чотар – младший офицер украинских сечевых стрелков.

Какие еще фамилии указывают на казацкие корни

Родовые имена Гардовой, Крамар, Стороженко, Мельниченко, Дегтярь, Наливайко указывали на профессию или обязанность, которую выполнял казак. А вот Соломаха и Тетеря произошли от видов каши, которые ели казаки.

Среди казаков были распространены прозвища, которые впоследствии перерастали в фамилии. И в основном они происходили от места рождения, так и возникли фамилии Лебединский, Полтавский, Прилуцкий, Чугуевец, Волынский, Галицкий и т.д.

Фамилии образовывались и от особенностей внешности, например, Губенко, Кривонос, Головатый, Чуб, Носенко, Рябко, Легкоступ.

Были также такие родовые имена, которые возникли сразу от нескольких слов и имели разные значения — Убийвовк, Неежборщ, Непийвода, Небийбаба, Паливода, Нагнибида, Перебийнис и т.д.

Какие фамилии имеют дворянские корни

Среди родовых имен, указывающих на то, что ваш предок мог быть дворянином, следующие:

Адамович, Андрушевский;

Безбородко;

Вернадский,

Галаган, Гордиенко;

Дараган, Дорошенко,

Жданович;

Искрицкий;

Кандыба, Карпенко, Криницкий;

Лазаревский, Леонтович;

Максимович;

Овсиенко, Остроградский;

Паскевич, Полуботок;

Самойлович, Стороженко, Сулима;

Тарновский;

Уманец;

Ханенко;

Щербань и т.д.

Ранее "Телеграф" писал о фамилиях, указывающих на то, что в вашем роду, вероятно, были музыканты.