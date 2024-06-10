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Вы – из рода дворян или казаков? Какие фамилии указывают на это (список)

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
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Среди казацких фамилий встречаются забавные Новость обновлена 10 июня 2024, 16:06
Среди казацких фамилий встречаются забавные. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Родовые имена образовывались не только от чинов

История возникновения украинских фамилий удивительно богата и часто они указывают на то, чем занимались наши предки. И речь не только о ремеслах и фермерстве, ведь есть и такие фамилии, которые возникли от дворянских или казацких чинов.

Так что "Телеграф" собрал родовые имена, по которым можно понять, были ваши предки дворянами или казаками. В "казачьих" фамилиях основой часто становились не только военные чины, но и оружие или другие орудия.

Но если у вас фамилия, которая образовалась именно от военного чина, то, скорее всего, ваш предок служил в украинском войске в эпоху запорожских казаков.

К таким относятся:

  • Джура – так называли казака-оруженосца;
  • Компаниец – это был казак легкоконного Гетманского полка;
  • Куренной — происходит от слова "куринь";
  • Отаманенко – так называли предводителя казаков, которого избирали голосованием;
  • Сердюками называли наемных пехотинцев Запорожского войска;
  • Сотник – известное воинское звание в Гетманщине, УНР и УПА;
  • Хорунжий – это знамя в Запорожской Сечи, воинское звание среди украинских сечевых стрелков и в УНР;
  • Чотар – младший офицер украинских сечевых стрелков.

Какие еще фамилии указывают на казацкие корни

Родовые имена Гардовой, Крамар, Стороженко, Мельниченко, Дегтярь, Наливайко указывали на профессию или обязанность, которую выполнял казак. А вот Соломаха и Тетеря произошли от видов каши, которые ели казаки.

  • Среди казаков были распространены прозвища, которые впоследствии перерастали в фамилии. И в основном они происходили от места рождения, так и возникли фамилии Лебединский, Полтавский, Прилуцкий, Чугуевец, Волынский, Галицкий и т.д.
  • Фамилии образовывались и от особенностей внешности, например, Губенко, Кривонос, Головатый, Чуб, Носенко, Рябко, Легкоступ.
  • Были также такие родовые имена, которые возникли сразу от нескольких слов и имели разные значения — Убийвовк, Неежборщ, Непийвода, Небийбаба, Паливода, Нагнибида, Перебийнис и т.д.

Какие фамилии имеют дворянские корни

Среди родовых имен, указывающих на то, что ваш предок мог быть дворянином, следующие:

  • Адамович, Андрушевский;
  • Безбородко;
  • Вернадский,
  • Галаган, Гордиенко;
  • Дараган, Дорошенко,
  • Жданович;
  • Искрицкий;
  • Кандыба, Карпенко, Криницкий;
  • Лазаревский, Леонтович;
  • Максимович;
  • Овсиенко, Остроградский;
  • Паскевич, Полуботок;
  • Самойлович, Стороженко, Сулима;
  • Тарновский;
  • Уманец;
  • Ханенко;
  • Щербань и т.д.

Ранее "Телеграф" писал о фамилиях, указывающих на то, что в вашем роду, вероятно, были музыканты.

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