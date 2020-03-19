Скачать
Четвер, 19.03.2020
Зеленський призначив голову Тернопільської ОДА
Зеленський призначив голову Тернопільської ОДА
До Києва надійшло 62 тисячі медичних масок
До Києва надійшло 62 тисячі медичних масок
Білорусь та Туреччина не буде скасовувати футбольні турніри
Білорусь та Туреччина не буде скасовувати футбольні турніри
Порція натхнення для красивого дизайну манікюру
Порція натхнення для красивого дизайну манікюру

Які модні поєднання кольорів у цьому сезоні

Дивіться фото (7)
Які модні поєднання кольорів у цьому сезоні
16:38 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Не забудьте використовувати їх в своїх нарядах.

Після нудних зимових нарядів хочеться чогось яскравого і ніжного. Саме так впливає на нас весна. Кожен сезон оригінальний своїми кольорами та їх поєднанням. І в цьому немає нічого дивного, адже час іде вперед, а людина завжди пробує щось нове. Розглянемо першу п'ятірку класних колірних поєднань, які обов'язково стануть популярними в цьому сезоні.

Синій і бордовий

Блакитний в поєднанні з бордовим виглядає досить стильно. Можна надіти блакитну блузку, а на низ спідницю або штани бордового кольору. Буде виглядати ефектно. У такому вбранні можна піти у ВНЗ, школу, офіс або просто на ділову зустріч.Жовтий і рудий

Такі відтінки більше підійдуть на весну. Все цвіте, все яскраве і барвисте. Прекрасні заходи сонця з'являються в цих самих кольорах, і тому дизайнери використовують їх в одязі. Жовтий верх і рудий або рудо-коричневий низ. Виглядає по-весняному, до того ж кольори прекрасно поєднуються.

Рожевий з зеленим

Ці кольори не тільки відмінно підходять один одному, але і використовуються самою природою. Рожеві штани, блузи, кофти в поєднанні з зеленими спідницями або брюками будуть виглядати жіночно і природно в весняну пору.Важливо також правильно підібрати взуття до цих кольорів. Не обов'язково вибирати яскраві відтінки. Добре впораються з цим завданням пастельні тони.Коричневий і кремовий

Поєднання цих відтінків чудове. Можна одягти як світлий верх з темним низом, так і навпаки. Ці кольори додадуть вишуканості і нейтральності у ваш образ. Також коричневий і кремовий відтінки принесуть у ваш образ спокій, комфорт і якийсь затишок. Таке поєднання можна надягати на ділові зустрічі чи виступ.

Лавандовий і фіалковий

Ці відтінки добре виглядають разом в одному образі. Також можна підібрати аксесуари і верхній одяг. Як лавандовий, так і фіалковий чудово поєднуються з багатьма кольорами. Не бійтеся експериментувати. Адже фіалковий колір креативності та імпульсивності.

Порція натхнення для красивого дизайну манікюру

Вищеперелічені поєднання кольорів безперечні фаворити цього року. Вони яскраві і соковиті. Аксесуари також рекомендується використовувати в своїх образах. Вони додадуть вашому вам свіжості і легкості, яких так не вистачало холодної та сірої зими.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дивитися всі фото до статті (7)

Все по темі:

Мода, Стиль, Кольори, Модна поєднання, Поєднання кольорів.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День народження Ліни Костенко: біографія письменниці, яка стала живим класиком в літературі
02 Тести власної розробки будуть масово виготовлятися в Ірані
03 Зеленський: Вірус поширюється територією України не так швидко (Відео)
04 За тиждень на ГРВІ в Україні захворіли близько 200 тисяч осіб
05 Поліція та епідемслужба будуть співпрацювати у боротьбі проти кронавірусу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Естонії зростає кількість заражених коронавірусом
В Естонії зростає кількість заражених коронавірусом
Вчені з'ясували на яких поверхнях коронавірус живе найдовше
Вчені з'ясували на яких поверхнях коронавірус живе найдовше
Нацрада скасує засідання до 3 квітня
Нацрада скасує засідання до 3 квітня
Володимир Зеленський привітав Ліну Костенко з ювілеєм
Володимир Зеленський привітав Ліну Костенко з ювілеєм
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся