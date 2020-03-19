Які модні поєднання кольорів у цьому сезоні

Новини шоу бізнесу:Не забудьте використовувати їх в своїх нарядах.

Після нудних зимових нарядів хочеться чогось яскравого і ніжного. Саме так впливає на нас весна. Кожен сезон оригінальний своїми кольорами та їх поєднанням. І в цьому немає нічого дивного, адже час іде вперед, а людина завжди пробує щось нове. Розглянемо першу п'ятірку класних колірних поєднань, які обов'язково стануть популярними в цьому сезоні.

Синій і бордовий

Блакитний в поєднанні з бордовим виглядає досить стильно. Можна надіти блакитну блузку, а на низ спідницю або штани бордового кольору. Буде виглядати ефектно. У такому вбранні можна піти у ВНЗ, школу, офіс або просто на ділову зустріч.Жовтий і рудий

Такі відтінки більше підійдуть на весну. Все цвіте, все яскраве і барвисте. Прекрасні заходи сонця з'являються в цих самих кольорах, і тому дизайнери використовують їх в одязі. Жовтий верх і рудий або рудо-коричневий низ. Виглядає по-весняному, до того ж кольори прекрасно поєднуються.

Рожевий з зеленим

Ці кольори не тільки відмінно підходять один одному, але і використовуються самою природою. Рожеві штани, блузи, кофти в поєднанні з зеленими спідницями або брюками будуть виглядати жіночно і природно в весняну пору.Важливо також правильно підібрати взуття до цих кольорів. Не обов'язково вибирати яскраві відтінки. Добре впораються з цим завданням пастельні тони.Коричневий і кремовий

Поєднання цих відтінків чудове. Можна одягти як світлий верх з темним низом, так і навпаки. Ці кольори додадуть вишуканості і нейтральності у ваш образ. Також коричневий і кремовий відтінки принесуть у ваш образ спокій, комфорт і якийсь затишок. Таке поєднання можна надягати на ділові зустрічі чи виступ.

Лавандовий і фіалковий

Ці відтінки добре виглядають разом в одному образі. Також можна підібрати аксесуари і верхній одяг. Як лавандовий, так і фіалковий чудово поєднуються з багатьма кольорами. Не бійтеся експериментувати. Адже фіалковий колір креативності та імпульсивності.

Вищеперелічені поєднання кольорів безперечні фаворити цього року. Вони яскраві і соковиті. Аксесуари також рекомендується використовувати в своїх образах. Вони додадуть вашому вам свіжості і легкості, яких так не вистачало холодної та сірої зими.