Вчені з'ясували, чому в чоловіків еволюційно з'явилася борода

Новини шоу бізнесу:Дослідники зауважують, що густе волосся на обличчі не дарма асоціюється з маскулінністю.

В ході еволюції людського виду в чоловіків могла з'явитися борода для захисту обличчя під час бійок. Такий висновок зробили автори нового дослідження. Бороду часто пов'язують з символом маскулінності, агресії й соціального домінування.

В минулому дослідження допускали, що борода могла служити захисту важливих частин тіла, таких як щелепа і горло, від атак, тим самим повторюючи функцію гриви у левів, - пояснюють вчені з Університету Юти. Як пише Newsweek, це вписується у той факт, що нижня щелепа часто стає тією частиною обличчя, яка найбільше страждає під час бійок.

Як і в інших видів великих мавп, людські самці найбільше вдаються до насильства, в основному проти інших осіб чоловічої статі. Коли вони б'ються, то часто ціляться в обличчя. Це може пояснити, чому структура обличчя чоловіків і жінок сформовані по-різному. Тож автори припустили, що товстий покрив волосся міг еволюційно з'явитися для того, щоб поглинати й пом'якшувати удари в обличчя.

Щоб перевірити свою гіпотезу, команда вчених створила модель людської кісткової тканини й вирізала з неї прямокутник розмірами 60 x 65 x 3 міліметри. Після цього вони вкрили кістку шаром овечої шкіри з вовною. Шкіра була просочена рідиною, щоб вона нагадувала живі тканини. А шерсть лишилася сухою. Вчені визнають, що овеча шкіра і вовна не дуже сході на людську бороду. Однак, в них не було змоги "отримати зразок людського походження".

За допомогою спеціальної машина дослідники кинули на імпровізовану бороду предмет вагою 4,7 кілограми з висоти 7,4 сантименти, щоб повторити удар в обличчя. Процес повторили для 20 зразків овечої шкіри. В середньому зразки з шерстю поглинала на 30% більше енергії, ніж лисі чи з невеликим волосяним покривом.

"Результати цього дослідження вказують на те, що волосся справді здатне значною мірою скоротити вплив удару й поглинути енергію, а отже скоротити частоту шкоди. Якщо це ж саме відбувається з людським волоссям на обличчі, тоді мати густий покрив може допомогти захистити уразливі частини передньої частини черепа від нищівних ударів, зокрема щелепу", - вважають автори дослідження.

"Борода також може скоротити поранення, розриви і травми шкіри й лицьових м'язів", - додають вони.

Таким чином, бородаті чоловіки мають перевагу в бійці. Й тому наявність такого покриву заохочувалася природним вібором в ході еволюції.