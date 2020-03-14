Що корисніше ванна чи душ

Новини шоу бізнесу:Які водні процедури більш корисні для здоров'я.

Багато хто задається питанням: що зручніше розмістити у ванній кімнаті — компактну душову кабінку або повноцінну ванну? Дбають і про економію як води, так і часу, відведеного на водні процедури. Адже душ прийняти швидше, та й води витрачається менше (якщо мова йде про стандартний душ, без надмірностей у вигляді гідромасажу тощо). Питання ж користі самого процесу прийняття ванни або душу в цих проблемах незаслужено відходить на другий план.

Давайте відновимо справедливість і розглянемо користь ванни і душу.

З фізіологічної точки зору

Найголовніший критерій в цьому раунді поєдинку душ VS ванна — здоров'я. Душ в простій варіації (не контрастний) не має протипоказань. Водночас, приймати ванну (особливо з гарячою водою або тривалий час) протипоказано при ряді захворювань, фізіологічних станів. Наприклад, слід утриматися від подібних водних процедур вагітним, «сердечникам», що мають проблеми з тиском, венами (варикозне розширення). Ще людям з проблемною шкірою, особливо надмірно сухою, і деякими дерматологічними захворюваннями варто бути обережнішими з прийняттям ванни і ретельно підбирати температурний режим для купання.

Слід віддати належне процедурі прийняття ванни: у деяких випадках вона надзвичайно корисна. При застуді (без підвищення температури) або прийшовши з холоду, корисно буде зігрітися в теплій водичці. Особливо, якщо в неї додати кілька крапель ефірний олій з бактерицидною, противірусною дією, яка цілюще діє на імунітет. Це олії чайного дерева, лимона, хвойних дерев. І тільки у ванну можна додати відвар лікувальних трав (особливо корисний для дітей), морську сіль або, за рецептом Клеопатри, молоко з медом. Рецептів сумішей, які додають у воду для ванни з метою поліпшення стану шкіри і здоров'я в цілому, безліч.

Кажучи про душ, слід зазначити, що його стандартна процедура не має протипоказань, але і особливої користі для здоров'я не приносить. Крім одного критерію — якості очищення. Під душем легше зі шкіри змивається бруд, краще видаляються відмерлі клітини шкіри і зайвий жировий шар (тут важливо не перестаратися).

Більше користі здоров'ю, звичайно, приносять особливі види душу. Наприклад, контрастний душ (з чергуванням гарячої та холодної води) надає, в першу чергу, загартувальну дію. Також такий спосіб купання сприяє виведенню продуктів обміну, підвищення тонусу м'язів, нормалізації кровообігу, роботи ендокринної системи і т. д. Попри суцільні плюси контрастного душу, з цією процедурою потрібно дотримуватися обережності. Не слід починати з великого контрасту температур води, потрібно збільшувати градус поступово, не виходячи при цьому за норму в 30 градусів.

З психологічної точки зору

Будь-які водні процедури, нехай це прийняття ванни/душу в домашніх умовах, плавання в морі та басейні або відвідування лазні, сприятливі як для нашого здоров'я і фізичного самопочуття, так і для настрою. Ванна і душ діють на емоційний стан по-різному, можна навіть сказати — протилежно.

У той час як ванна сприяє релаксації, душ призначений бадьорити і заряджати енергією. Тому корисно приймати його як після важкого дня, так і в складі щоденного ранкового ритуалу «пробудження», разом або замість чашки кави. Стоячи під душем, можна поліпшити настрій, «змити» вантаж втоми.

У ванні поряд з прогріванням і розслабленням м'язів приходить і емоційне заспокоєння. Також почуття невагомості (гідростатичний фактор), яке відчуває тіло у ванні, чимало сприяє зняттю емоційного навантаження. Годинами у ванні, звичайно, не можна ніжитися (як би не хотілося спокою і розслаблення). Для любителів «гарячіше» (тобто води вище 38 градусів) процедура обмежується 15 хвилинами. Більш прохолодною водичкою можна насолоджуватися до півгодини.

З енергетичної точки зору

Найменш обґрунтований і доведений вплив душу і ванни на енергетичну складову організму. Але якщо міркувати логічно й уявити душ, як проточну воду, а ванну, як стоячу (за аналогією з природою), то їх вплив на людину цілком зрозумілий.

Спокійна стояча вода у ванні, як в озері, ставку, умиротворяє, заспокоює, допомагає зібратися з думками, «втихомирити» розсерджені емоції, врівноважити енергетичний баланс.

Душ же, являючись проточною водою (як річка, водоспад), легко може «віднести» негативну енергію. Ось чому багато психологів радять після важкого дня або неприємних подій прийти додому і неодмінно (а краще і негайно) прийняти душ. Він змиє в прямому і переносному сенсі бруд і негатив, накопичений за день. Також цей нехитрий спосіб трохи допоможе в тому, щоб проблеми, які виникли, скажімо, на роботі, не переносити додому.

Отже, виходить, що обидва способи миття (і душ, і ванна) не просто сприяють очищенню шкіри. Ці водні процедури по-своєму приносять чималу користь всім аспектам стану людини: здоров'ю, самопочуттю і настрою.