Чи безпечно за теперішніх умов замовляти їжу з доставкою

Новини шоу бізнесу:Карантин – за розкладом, але їжу ніхто не відміняв.

COVID-19 зараз вивчаються у всьому світі, і на сьогодні немає доказів того, що їжа є ймовірним джерелом або шляхом передачі вірусу. І якщо продукти добре вимиті та термічно оброблені, то й небезпеки немає. Але може турбувати інше – незнання того, хто обирає та пакує вам товар після замовлення в супермаркетах, хто готує у випадку, якщо ви замовляєте в ресторані, та й сам кур’єр, який привозить ваше замовлення.

Аби менше переживати через все це, маємо кілька рекомендацій.

Якщо замовляєте доставку продуктів з магазину, то обирайте товар, який вже є герметично упакованим. До слова, зараз у супермаркетах більшість харчових товарів уже розфасовано – овочі, фрукти, хліб, горіхи, крупи тощо. Адже повз ці товари щодня проходить багато людей, а такі заходи мінімізують потрапляння інфекції.

Фрукти та овочі потрібно обов’язково промити протічною водою і дати їм висохнути, упакування та пакети слід утилізовувати одразу – вони і вважаються найбільшою загрозою. Щодо певної групи продуктів, які повинні залишатись в упаковці (м'ясо, молочні продукти, солодощі), то рекомендується протерти їх антибактеріальними засобами чи навіть вашим антисептиком. А от для фруктів та овочів не рекомендується використовувати навіть антибактеріальне мило, адже це не його сфера застосування і можу спричинити навіть блювоту та кишкові розлади.

Якщо ж говоримо про доставку готової їжі, то теж перейматись не варто. Адже власники таких підприємств зобов'язані контролювати своїх працівників, проводити температурний скринінг та забезпечувати працівників засобами індивідуального захисту та дезінфекції. За появи перших симптомів захворювання роботодавець зобов’язаний відсторонити працівника від роботи.

Щоб убезпечити себе після доставки, потрібно:

перекласти продукти в домашню чисту тару;

все упакування викинути;

ретельно вимити руки з милом під проточною водою мінімум 45 секунд.

Такі дії захистять людину від можливого проникнення збудника в організм.

Багато дослідників вважають, що вірус помре за температури 65 градусів Цельсія впродовж трьох хвилин. Тому ще безпечніше замовляти страви, які піддаються термічній обробці. Після отримання ви можете ще раз її розігріти чи на кілька хвилин покласти в духовку або мікрохвильову піч.

Ризик захворіти на COVID-19 через доставку їжі чи продуктів не більший, ніж якщо ви купуєте продукти у супермаркеті та готуєте вдома.

А що ж про контакт з кур’єром

Попит народжує пропозицію. Саме так з’явилась послуга безконтактної доставки. Вам не обов’язково бачитись та контактувати з кур’єром особисто і забирати своє замовлення з рук в рук. Схема проста – здійснюєте замовлення, розраховуєтесь онлайн і обираєте функцію безконтактної доставки. Ваш пакунок можуть залишити у будь-якому місці, якщо цього побажає замовник – у консьєржа або прямо біля дверей. Кур’єр залишає товар та йде, не вступаючи в контакт з клієнтом. Також кур’єр може відійти на кілька метрів, дочекавшись та переконавшись, що клієнт забрав своє замовлення. Якщо хвилюєтесь щодо чайових, то в деяких закладах це передбачено ще на етапі розрахунку онлайн.