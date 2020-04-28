Рецепт дня: млинці на кефірі для поживного сніданок

Млинці "Мереживні" на кефірі
Інгредієнти:
500 мл кефіру
2 склянки пшеничного борошна
3 яйця
1,5 ст. л. цукру
Щіпка солі
2 ст. л. рослинної олії
Спосіб приготування:
У глибокій ємності змішайте яйця з цукром. Збийте міксером до однорідності і розчинення кристалів цукру.
Додайте до солодкої яєчної суміші сіль, рослинну олію, кефір. Ще раз збийте міксером.
Окремо просійте борошно і змішайте його з содою. Всипте суху суміш до рідких інгредієнтів. Перемішайте і збийте, щоб не залишилося грудочок.
Смажте млинці на сильно розігрітій сковороді до золотистого кольору з двох сторін.
Млинці на кефірі виходять дуже ніжними і вони цілком можуть бути окремою стравою. Але ще смачніше мереживні млинці їсти з ягідним або фруктовим варенням, сметаною, сиром із зеленню, згущеним молоком, медом. Також можна загорнути в млинці печінковий паштет, нарізане дрібними кубиками і приправлене будь-яким соусом м’ясо, смажені гриби з цибулею. Варіантів маса, обирайте на свій смак.
Приємного апетиту!