Рецепт дня: млинці на кефірі для поживного сніданок

Новини шоу бізнесу:Млинці на кефірі, приготовані за цим рецептом, завжди виходять ніжними, рум’яними і мереживними. Хочете спробувати ідеальних млинців?

Млинці "Мереживні" на кефірі

Інгредієнти:

500 мл кефіру

2 склянки пшеничного борошна

3 яйця

1,5 ст. л. цукру

Щіпка солі

2 ст. л. рослинної олії

Спосіб приготування:

У глибокій ємності змішайте яйця з цукром. Збийте міксером до однорідності і розчинення кристалів цукру.

Додайте до солодкої яєчної суміші сіль, рослинну олію, кефір. Ще раз збийте міксером.

Окремо просійте борошно і змішайте його з содою. Всипте суху суміш до рідких інгредієнтів. Перемішайте і збийте, щоб не залишилося грудочок.

Смажте млинці на сильно розігрітій сковороді до золотистого кольору з двох сторін.

Млинці на кефірі виходять дуже ніжними і вони цілком можуть бути окремою стравою. Але ще смачніше мереживні млинці їсти з ягідним або фруктовим варенням, сметаною, сиром із зеленню, згущеним молоком, медом. Також можна загорнути в млинці печінковий паштет, нарізане дрібними кубиками і приправлене будь-яким соусом м’ясо, смажені гриби з цибулею. Варіантів маса, обирайте на свій смак.

Приємного апетиту!