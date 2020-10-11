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"Потрібно вчитися жити з цим": лікар відкрила, в якому стані залишаються видужалі від COVID-19

"Потрібно вчитися жити з цим": лікар відкрила, в якому стані залишаються видужалі від COVID-19
08:34 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay
Міріам Стоппард поділилася останніми дослідженнями про доленосні симптоми, про які повідомляють люди, які подолали коронавірус COVID-19.

Ускладнення від коронавырусу залишаються з людиною. Зокрема, респіраторні симптоми можуть тривати довгий час.

Про це розповіла знаменитий британський лікар Міріам Стоппард в своєму блозі видання Mirror.

"Багато людей пережили COVID-19, але його спадщина змінить життя для них та їхніх близьких", - пише вона.

Стоппард розповіла, що поки що лікарі не знають масштабів довгострокових ускладнень вірусу.

"Але ми знаємо, що у багатьох пацієнтів симптоми з боку грудної клітки все ще виникають через кілька місяців після їх первісного захворювання", - додала вона.

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Національна служба охорони здоров'я виявляє потенційні проблеми, такі як хронічний кашель, фіброз легенів (шрами після пневмонії), бронхоектази і захворювання легеневих судин.

"Є підозри, що вентиляція під високим тиском може бути фактором фіброзу легенів і рубцювання. Але коронавірус також вражає клітини слизової оболонки крихітних повітряних мішечків, викликаючи важку пневмонію", - пише лікар.

За її словами, лікування часто спрямоване на запалення, тому що запалення також може привести до фіброзу. У той час як недавно була встановлена користь стероїдного препарату дексаметазон при важкій формі COVID-19, пацієнти з SARS регулярно отримували високі дози стероїдів.

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Щоб відстежити віддалені ускладнення, Британське торакальне суспільство рекомендує робити рентген грудної клітини через три місяці всім пацієнтам, госпіталізованим з COVID-19.

Спеціаліст переконана, що світ потребує комплексної програми, що підтримує обстеження і догляд за такими пацієнтами з регулярним наглядом і увагою до того факту, що їм може знадобитися направлення до фахівця.

Нагадаємо, в Україні прогнозують дуже повільне згасання пандемії коронавырусу, тобто мінімум 4000-5000 випадків на добу будуть фіксувати до середини весни.

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