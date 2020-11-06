Більше 10 тисяч пацієнтів в Україні одужали від коронавірусу за добу

Пандемія коронавірусу в Україні не вщухає. За минулу добу зафіксовано 9 721 нових випадків зараження, всього по країні - 440 188 випадків.

Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

COVID-19 вбив вже 8125 людей в Україні і тільки за останню добу - 201 пацієнта.

Повністю перемогли хворобу 195544 пацієнтів (+10762 за добу).

Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (+1002), Харківській (+801), Житомирській (+591), Одеській (+554) та Івано-Франківській (+511) областях.

Нагадаємо, вчені назвали прості напої, які можуть знизити ризик смерті від коронавірусу.