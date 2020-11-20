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П'ятниця, 20.11.2020
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Вчені назвали чотири ранніх симптоми COVID-19

Вчені назвали чотири ранніх симптоми COVID-19
Оновлено 10:42 Сьогодні Телеграф

Було доведено, що симптоми COVID-19 проявляються по-різному. Хоча основними симптомами вважаються висока температура, постійний кашель і втрата або зміна нюху або смаку, були виявлені й інші ознаки.

Про це інформує "Express".

Є чотири симптому коронавірусу, які вважаються легкими, на які ви також можете звернути увагу - вони можуть бути першою ознакою того, що ви захворіли цим вірусом. Вони також можуть бути індикатором того, що ви заразилися, навіть не підозрюючи про це.

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Біль в животі
Огляд 36 опублікованих досліджень COVID-19, в яких брали участь тисячі пацієнтів, показав, що майже у кожної п'ятої інфікованої людини також можуть проявлятися шлунково-кишкові симптоми під час боротьби з вірусом. Ці симптоми включають втрату апетиту, нудоту, блювоту, діарею і біль в животі.

«Це не обов'язково означає, що у пацієнта COVID-19», - сказав співавтор дослідження доктор Мітч Вілсон, радіолог і клінічний викладач факультету медицини і стоматології Університету Альберти.

Очні інфекції
За даними Американської академії офтальмології, кон'юнктивіт розвивається у трьох відсотків пацієнтів з COVID.

Затуманення свідомості
Хворі на COVID повідомляли про «мозковий туман» протягом тижнів і навіть місяців після одужання від вірусу. Це може включати втрату здатності згадувати повсякденні факти або підтримувати бесіду.

Дослідження, проведене Імперським коледжем Лондона, показало, що COVID може мати реальні «хронічні когнітивні наслідки».

В рамках свого дослідження вчені виявили, що ушкодження мозку відбувається на різних рівнях в залежності від того, наскільки серйозним було захворювання.

Втома
Згідно з дослідженням Трініті-коледжу в Дубліні, більше половини пацієнтів з коронавірусом страждають стійкою втомою, незалежно від серйозності їхньої інфекції.

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Дослідники виявили, що 52 відсотки в дослідженні повідомили про постійної втоми і виснаження навіть через 10 тижнів після одужання від вірусу.

Відзначимо, станом на 19 листопада, коронавірус продовжує "бити" рекорди за кількістю нових випадків: 14 575 нових випадків COVID-19.

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Симптомі, Covid-19, інфікованІ коронавірусом.

Автор:

Телеграф
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