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Чим вакцина Covidshield відрізняється від AstraZeneca та чи відмовиться від неї Україна після смерті Інни Нарожної

Чим вакцина Covidshield відрізняється від AstraZeneca та чи відмовиться від неї Україна після смерті Інни Нарожної
18:09 Сьогодні Телеграф

Протягом останнього часу навколо вакцини AstraZeneca розповсюджується багато чуток. Дві найпопулярніші - про те, що вона абсолютно відрізняється від Covidshield та, що вакцину можуть перестати поставляти в Україну. Масла у вогонь додала смерть військовослужбовиці Інни Нарожної після вакцинації від COVID-19. І хоч розтин показав, що у померлої була серцево-судинна недостатність, ця новина додала балів антивакцинаторам та любителям теорії змови.

Телеграф” проаналізував ситуацію та спростував безглузді плітки про вакцинацію Covidshield.

Чим Covidshield відрізняється від AstraZeneca? 

З цим питанням ми звернулися до ДП “Медзакупівлі України”.

“Це та ж сама формула, але індійські виробники не можуть її однаково називати, бо є ліцензія і це абсолютно нормально, що одні ліки мають різні назви”, - розповіли в пресслужбі підприємства.  

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Теж сами на своїй сторінці в Facebook підтвердив доктор фізико-математичних наук, біофізик Семен Єсилевський, який про себе каже, що він ще “трошки блогер”. 

“Відповідь на традиційне запитання "а чому тоді різні назви?" взагалі до неподобства проста. Covidshield виробляє індійська компанія "Serum Institute", яка ніяк юридично не пов'язана з концерном AstraZeneca і, відповідно, не має права використовувати назву "AstraZeneca" у своїх продуктах. Тому й обізвали по-іншому, хоча препарат той самий і виробляється за офіційною ліцензією”, - пояснює вчений.

Далі він розповів, що люди, які далекі від науки, називають препарат Covishield “дженериком AstraZeneca”. Насправді так говорити не можна, бо… 

“Дженерик - це препарат, який має таку ж саме *низькомолекулярну* хімічну речовину, що і брендовий препарат. Він може мати інші допоміжні речовини, оболонку, капсулу, розфасовку і т.п., а може бути й абсолютною копією - суть поняття "дженерик" саме в самій дієвій речовині, що має бути ідентичною.

Вакцина в принципі не є низькомолекулярною хімічною речовиною - це дуже складна високомолекулярна біотехнологічна конструкція, що складається з безлічі макромолекул і/або синтетичних наноструктур. До таких конструкцій поняття "дженерик" взагалі не застосовується”, - пише вчений.

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Єсилевський додає, що для вакцин і інших подібних складних лікарських форм застосовують термін "біосіміляри" (biosimilars) або "біолоджікі" (biologics).

“Біосіміляр іншого виробника не може повторювати вихідну брендову молекулярну конструкцію з точністю до атома просто тому, що це неможливо технічно, але він є настільки схожим, що не відрізняється від неї по біологічній дії (звідси й назва) та клінічному ефекту. Біосіміляри практично завжди відрізняються від оригіналу в плані допоміжних інгредієнтів і, природно, ціни. Так ось, Covishield НЕ є ані дженериком, ані біосіміляром вакцини від AstraZeneca!

І "брендовий" AstraZeneca і Covishield - це один і той же препарат, а саме рекомбінантна вакцина на основі аденовірусного вектора ChAdOx1 (AZD1222). Вони виробляються з ідентичною технологією та за єдиною ліцензією, просто на різних заводах”, - резюмує автор.

Чи може Україна відмовитись від Covishield?

Що стосується того, що в нас можуть зняти вакцинування Covishield/AstraZeneca, то це теж неправда. Семен Єсилевський каже, що підстав говорити про відмову взагалі не має. 

“Це інформаційні фейки, які спеціально вкидаються для отримання вигоди від того, що буде недовіра до вакцинації. Не будемо заглиблюватись в те, хто це робить та навіщо. Європейське агентство з лікарських засобів - EMA (англ. European Medicines Agency - Авт.) повністю зняло всі питання, які були до AstraZeneca й вийшло з інформацією, що вакцина безпечна й в країнах ЄС після невеликої перерви поновили вакцинацію”.

Що стосується альтернативи Covishield/AstraZeneca, то в “Медзакупівлях” кажуть, що це залежить від умов договору з постачальником.

За словами Семена Єлисевського інші різновиди вакцини можуть собі дозволити ті країни, які встигли їх замовити. 

“В нашій країні альтернатив наразі немає, бо є виключно Covishield та більше нічого. Все інше, що нам обіцяють, коли буде, тоді буде сенс розмовляти”, - додав вчений. 

На наше питання стосовно прогнозу, чи буде Україна замовляти ще щось, Єсилевський відповів, що “МОЗ з їх слів замовили ще Sinovac та Novavax й повинна прийти незначна кількість Pfizer за ініціативою COVAX”. Але, коли це станеться та скільки її буде - ніхто не знає. Проте вчений впевнений, що саме Pfizer буде мало. 

Щодо того, чи вакцинується необхідна кількість українців до кінця року, Єсилевський відповів, що ні. 

“Це ще трапиться завдяки тому, що в нас надзвичайно висока кількість антивакцинаторів, які принципово не будуть робити щеплення. Я взагалі не розраховую, що вакцинується бодай половина населення. Навіть, якби вакцин було вдосталь”, - резюмував вчений.  

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Олександр Poison Нечай
Автор: Олександр Poison Нечай Журналіст
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Все по темі:

Україна, Коронавірус, Covid-19, AstraZeneca, CoviShield.
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