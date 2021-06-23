Скачать
Середа, 23.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Ленінським шляхом йдуть: українцям пояснили причину нових провокацій на Донбасі
Ленінським шляхом йдуть: українцям пояснили причину нових провокацій на Донбасі
Меркель запросила Зеленського приїхати в Берлін найближчим часом: що про це відомо
Меркель запросила Зеленського приїхати в Берлін найближчим часом: що про це відомо
Бойовики різко посилили провокації на Донбасі: в хід йдуть гранатомети, міни і безпілотники
Бойовики різко посилили провокації на Донбасі: в хід йдуть гранатомети, міни і безпілотники
Що робити, якщо не виходить зробити другий укол вакцини вчасно: українцям дали відповідь
Що робити, якщо не виходить зробити другий укол вакцини вчасно: українцям дали відповідь

Кава впливає на печінку: вчені озвучили несподівані висновки

Кава впливає на печінку: вчені озвучили несподівані висновки
Оновлено 06:37 Сьогодні Телеграф

Кава різних сортів і способів приготування є частиною повсякденного життя мільйонів людей. Останні дослідження показують, що цей божественний напій може зменшити ризик розвитку печінкової недостатності.

Недавня стаття видання "TheGuardian" розповідає про нове дослідження і його результати, а "Телеграф" знайомить вас з її перекладом.

Хронічна печінкова недостатність - серйозна проблема для здоров'я людей в усьому світі. За даними "British Liver Trust", захворювання печінки є третьою за значимістю причиною передчасної смерті в Великобританії, причому з 1970 року кількість смертей збільшилася на 400%.

Нове дослідження припускає, що вживання кави може принести користь, а попередні дослідження показали, що він може допомогти запобігти раку печінки і знизити ризик захворювань печінки, пов'язаних зі зловживанням алкоголю.

"Це підтверджує поширену думку в Великобританії, що вживання кави захищає від важких захворювань печінки", - сказав професор Пол Родерік, співавтор дослідження з Університету Саутгемптона.

Романтичні звички, які зроблять ваші стосунки міцніше

У статті в журналі "BMC Public Health" професор Родерік і його колеги розповідають, як вони проаналізували дані 494 585 учасників британського Біобанку - проекту, покликаного допомогти виявити генетичні фактори і фактори навколишнього середовища, пов'язані з конкретними умовами.

На момент реєстрації в проекті всім учасникам було від 40 до 69 років 384 818 осіб заявили, що пили каву, а 109 767 учасників не вживали цей напій.

Команда вивчала стан печінки учасників протягом майже 11 років, виявивши 3600 випадків хронічного захворювання печінки, 301 випадок смерті і 1839 випадків простий жирової хвороби печінки.

Аналіз показав, що після врахування таких факторів, як індекс маси тіла, споживання алкоголю і статус паління, у тих, хто пив будь-яку кількість кави і будь-якого сорту (разом узятих), ризик розвитку хронічного захворювання печінки або жирової хвороби печінки був на 20% нижче, ніж у тих, хто не вживав цей напій. Також було відзначено, що у любителів кави ризик смерті від хронічного захворювання печінки був на 49% нижче.

 Команда повідомила, що вплив збільшувалася зі збільшенням кількості споживаної кави, приблизно до трьох-чотирьох чашок в день, "понад якого подальше збільшення споживання не принесло ніякої додаткової користі".

Перебрали з алкоголем: ефективні способи позбутися від похмілля

Зниження ризику також було виявлено при роздільному розгляді розчинної кави, кави без кофеїну і меленої кави, хоча останній був пов'язаний з найбільшим ефектом.

Однак у дослідженні є обмеження, в тому числі те, що воно не може довести, що кава сама по собі знижує ризик хронічних захворювань печінки, в той час як учасникам задавали питання про їхні звички вживання кави тільки в певний момент часу.

"Однак це піднімає питання про те, що кава могло б служити ефективним засобом для запобігання важкого захворювання печінки, скажімо, у осіб з високим ступенем ризику", - заявив професор Родерік, зазначивши, що існує безліч інгредієнтів, які можуть благотворно впливати на захворювання печінки, і що цей вплив варіюється також для різних видів кави.

Ванесса Хебдіч з "British Liver Trust" заявила, що дослідження збільшило кількість доказів того, що кава корисна для здоров'я печінки.

"Однак важливо, щоб люди поліпшували здоров'я своєї печінки не тільки за рахунок вживання кави, - сказала вона, - але також за рахунок скорочення вживання алкоголю і підтримки здорової ваги за рахунок фізичних вправ і правильного харчування".

Українцям масово підсовують фальшиву каву: як легко відрізнити підробку

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Симоненко
Автор: Дмитро Симоненко
Перегляди: 52

Все по темі:

Кава, Здоровий спосіб життя, Печінка, печінкова недостатність, здорові звички.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Меркель запросила Зеленського приїхати в Берлін найближчим часом: що про це відомо
02 Наскільки далеко готова зайти Туреччина у своїй підтримці України
03 Кава впливає на печінку: вчені озвучили несподівані висновки
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
День скорботи і пам'яті: як в Україні вшанували жертв війни в 80-ту річницю нападу Німеччини на СРСР
День скорботи і пам'яті: як в Україні вшанували жертв війни в 80-ту річницю нападу Німеччини на СРСР
Туриста вкусила змія в поході по Карпатах: спуститися сам назад він не зміг
Туриста вкусила змія в поході по Карпатах: спуститися сам назад він не зміг
Польща відкриває автомобільні пункти пропуску з Україною: подробиці
Польща відкриває автомобільні пункти пропуску з Україною: подробиці
Українська Мексика: у лісі на Херсонщині розцвіла галявина з кактусами (відео)
Українська Мексика: у лісі на Херсонщині розцвіла галявина з кактусами (відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся