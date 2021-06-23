Кава впливає на печінку: вчені озвучили несподівані висновки

Кава різних сортів і способів приготування є частиною повсякденного життя мільйонів людей. Останні дослідження показують, що цей божественний напій може зменшити ризик розвитку печінкової недостатності.

Недавня стаття видання "TheGuardian" розповідає про нове дослідження і його результати, а "Телеграф" знайомить вас з її перекладом.

Хронічна печінкова недостатність - серйозна проблема для здоров'я людей в усьому світі. За даними "British Liver Trust", захворювання печінки є третьою за значимістю причиною передчасної смерті в Великобританії, причому з 1970 року кількість смертей збільшилася на 400%.

Нове дослідження припускає, що вживання кави може принести користь, а попередні дослідження показали, що він може допомогти запобігти раку печінки і знизити ризик захворювань печінки, пов'язаних зі зловживанням алкоголю.

"Це підтверджує поширену думку в Великобританії, що вживання кави захищає від важких захворювань печінки", - сказав професор Пол Родерік, співавтор дослідження з Університету Саутгемптона.

У статті в журналі "BMC Public Health" професор Родерік і його колеги розповідають, як вони проаналізували дані 494 585 учасників британського Біобанку - проекту, покликаного допомогти виявити генетичні фактори і фактори навколишнього середовища, пов'язані з конкретними умовами.

На момент реєстрації в проекті всім учасникам було від 40 до 69 років 384 818 осіб заявили, що пили каву, а 109 767 учасників не вживали цей напій.

Команда вивчала стан печінки учасників протягом майже 11 років, виявивши 3600 випадків хронічного захворювання печінки, 301 випадок смерті і 1839 випадків простий жирової хвороби печінки.

Аналіз показав, що після врахування таких факторів, як індекс маси тіла, споживання алкоголю і статус паління, у тих, хто пив будь-яку кількість кави і будь-якого сорту (разом узятих), ризик розвитку хронічного захворювання печінки або жирової хвороби печінки був на 20% нижче, ніж у тих, хто не вживав цей напій. Також було відзначено, що у любителів кави ризик смерті від хронічного захворювання печінки був на 49% нижче.

Команда повідомила, що вплив збільшувалася зі збільшенням кількості споживаної кави, приблизно до трьох-чотирьох чашок в день, "понад якого подальше збільшення споживання не принесло ніякої додаткової користі".

Зниження ризику також було виявлено при роздільному розгляді розчинної кави, кави без кофеїну і меленої кави, хоча останній був пов'язаний з найбільшим ефектом.

Однак у дослідженні є обмеження, в тому числі те, що воно не може довести, що кава сама по собі знижує ризик хронічних захворювань печінки, в той час як учасникам задавали питання про їхні звички вживання кави тільки в певний момент часу.

"Однак це піднімає питання про те, що кава могло б служити ефективним засобом для запобігання важкого захворювання печінки, скажімо, у осіб з високим ступенем ризику", - заявив професор Родерік, зазначивши, що існує безліч інгредієнтів, які можуть благотворно впливати на захворювання печінки, і що цей вплив варіюється також для різних видів кави.

Ванесса Хебдіч з "British Liver Trust" заявила, що дослідження збільшило кількість доказів того, що кава корисна для здоров'я печінки.

"Однак важливо, щоб люди поліпшували здоров'я своєї печінки не тільки за рахунок вживання кави, - сказала вона, - але також за рахунок скорочення вживання алкоголю і підтримки здорової ваги за рахунок фізичних вправ і правильного харчування".