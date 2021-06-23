Може бути стійкий до вакцин: новий вид коронавірусу стрімко поширюється по світу

Тільки в понеділок, 21 червня, Міністерство охорони здоров'я Індії заявило про нову мутацію коронавірусу під назвою delta +, як сьогодні з'явилася інформація, що цей вірус поширюється в 9 країнах. Більш того, даний штам може бути стійкий до вакцин.

Про це з посиланням на ВООЗ повідомляє Explore.

Відомо, що в Індії діагностували всього 22 випадки, і штам почали вивчати вчені. Тепер же ситуація з його поширенням викликає заклопотаність ВООЗ. Перші випадки, крім Індії, вже виявили в США, Великобританії, Португалії, Швейцарії, Японії, Польщі, Непалі, Китаї та Росії.

З уже відомих характеристик delta + найбільш помітним є той факт, що новий штам стійкий до коктейлю моноклональних антитіл, які використовують для щеплень.

Нагадаємо, в сусідній РФ ситуація з коронавірусом продовжує погіршуватися. Так, в Санкт-Петербурзі пацієнтів з COVID розмістили прямо в коридорі.