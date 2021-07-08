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Четвер, 08.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Скажіть "ні" цим вакцинам: в Європі розкритикували поширені в Україні щеплення від коронавірусу

Скажіть "ні" цим вакцинам: в Європі розкритикували поширені в Україні щеплення від коронавірусу
Оновлено 12:24 Сьогодні Телеграф

У Франції закликали відмовитися від двох вакцин - російської "Супутник V" і китайської CoronaVaс. Саме останньою, до слова, зараз масово прищеплюють українців.

За інформацією телеканалу Francе 2, Міністерство закордонних справ цієї країни переконане, що довіряти потрібно тільки перевіреним "робочим" вакцинам.

Так, за словами держсекретаря при МЗС Франції Клемана Бона, громадяни його країни повинні вакцинуватися тільки дієвими препаратами, які визнані в Євросоюзі.

"Що стосується ряду інших вакцин, в тому числі російських і китайських, Франція каже своїм партнерам: "Будьте обережні, скажіть "ні" цим вакцинам", - сказав Бон.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 8 липня кількість повністю вакцинованих українців перетнула позначку в мільйон чоловік. А за минулу добу, 7 липня, в Україні зробили рекордну кількість щеплень проти коронавірусу - понад 100 тисяч.

Також ми повідомляли, що в Москві безхатченко напав на чоловіка, який не подав йому милостиню. За жадібність він встромив перехожому шприц з криком: "Тоді тримай щеплення".

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Франция, Вакцинация, Супутник, Щеплення, Коронавірус, Коронавак.
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