Україна має домовленості на поставку до кінця літа 13 млн доз ковідних вакцин - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів зазначив, що в України є домовленості на поставку 13 мільйонів доз вакцини від коронавірусу до кінця літа. З початком п'ятої хвилі вакцинації щеплення можуть отримати всі бажаючі.

Про це повідомляє сайт КМУ.

Він зазначив, що прерогатива в вакцинації залишається у працівників медичних та освітніх установ, військових, літніх і людей з супроводжуючими хворобами.

В Україні вакцинація повністю завершена у 1,5 осіб, майже 2,8 млн щеплені один раз.

Для застосування в Україні схвалені 4 вакцини - AstraZeneca (корейського, індійського та італійського виробництва), Coronavac від Sinovac Biotech, Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech і Moderna - французька вакцина, яку нещодавно поставили в країну.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Міністерстві охорони здоров'я придумали, як "розтягнути" отримані від США вакцини на ще 140 тис. доз.