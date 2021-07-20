Все дело в шприце: в Минздраве придумали, как "растянуть" полученные от США вакцины на еще 140 тыс. доз

Использование 15 доз из мультидозового флакона вакцины от COVID-19 Moderna, партию которой Украина получила 18 июня от США в рамках глобальной инициативы COVAX, позволит получить 142,86 тыс. дополнительных доз вакцины.

Об этом заявляют в Минздраве Украины во вторник, 20 июля, и призывают украинских медиков правильно их использовать.

Как отмечают в министерстве, вакцина Moderna (кодовое название mRNA-1273 и торговое название Spikevax), которую Украина получила 18 июня, поставляется во флаконах, которые рассчитаны на 13-15 доз (это указано в инструкции к препарату).

"При распределении и передаче вакцины Moderna Украине представители COVAX посчитали по 14 доз во флаконе, взяв среднее число. По этим расчетам 18 июля Украина получила 2 000 040 доз вакцины Moderna (если считать, что во флаконах по 14 доз)", - говорится в разъяснении.

В то же время, отмечают в Минздраве, самоблокирующийся шприц-0,5-LDV, Soloshot Mini, которые применяют в Украине, дают возможность использовать эффективно все 15 доз вакцины из каждого флакона.

"Это значит, что у нас есть возможность употребить 142 860 дополнительных доз", - подсчитали в министерстве.

В связи этим в Министерстве призвали медиков использовать вакцину Moderna максимально эффективно и дали инструкцию, как это делать:

при получении и распределения вакцины Moderna указывать для каждого флакона - "получено 15 доз";

колоть из каждого флакона по 15 доз;

минимизировать разлив;

заранее формировать списки вакцинации;

планировать расходы вакцины, чтобы не было остатков и утилизации.

"Увеличение количества вакцинированных - это ответственность и заслуга бригад по прививкам и медиков, работающих в пунктах вакцинации, которые благодаря имеющимся шприцам могут использовать все 15 доз с каждого флакона вакцины Moderna. А каждая дополнительная доза - это спасенная жизнь". - подытожили в Минздраве.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 20 июля провели уже 4 179 663 прививок, полностью вакцинированы – 1 461 875 человек.