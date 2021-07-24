Кількість одужань різко зменшилася - новини COVID-19 в Україні

За добу п'ятниці, 23 липня, в Україні зафіксували 745 нових випадків захворювання коронавірусів. Серед інфікованих - 51 дитина і 20 медичних працівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України в Телеграм.

За минулу добу:

госпіталізовані - 395 осіб

летальних випадків - 24

одужали - 394

Кількість одужань значно впала в порівнянні з четвергом, 22 липня. У цей день одужали 639 осіб.

За п'ятницю зроблено 39 142 тесту, в тому числі методом ПЛР - 18581.

У ТОПі захворюваності столиця України. У Києві зареєстрували 194 підтверджених випадків COVID-19. Також в українських лідерах за рівнем нових заражень Дніпропетровська (58), Херсонська (54), Сумська (42) і Львівська (42) області.

Найменша кількість зафіксованих інфікованих у Волинській (1) і Житомирській (3) областях.

Всього за час пандемії коронавірусів заразилися 2 248 164 осіб в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що поставлений новий рекорд по вакцинації від коронавірусу в країні.