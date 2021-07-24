Три мільйони українців прищепили від COVID-19: як можна до них приєднатися

В Україні зробили щеплення від коронавірусу 3 млн 10 138 людини. Серед них понад півтора мільйона пройшли повний курс імунізації.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в Телеграм-каналі.
За добу 23 липня:
З 21 липня в Україні розпочато п'ятий етап компанії по вакцинації від коронавірусу. Це означає, що щеплюють всіх повнолітніх бажаючих. Адресу найближчого пункту вакцинації можна подивитися на сайті вакцинації від МОЗ.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що повний курс вакцинації став альтернативою негативним ПЛР тестам при перетині кордону в багатьох країнах. Днями до них додалася Молдова - які діють правила.