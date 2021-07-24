Три мільйони українців прищепили від COVID-19: як можна до них приєднатися

В Україні зробили щеплення від коронавірусу 3 млн 10 138 людини. Серед них понад півтора мільйона пройшли повний курс імунізації.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в Телеграм-каналі.

За добу 23 липня:

всього вакцинацій - 152 675

щепились вперше - 90 072 людини

отримали дві дози - 62 603

працювали 802 мобільні бригади, 2692 пункту щеплень, 267 центрів вакцинації.

З 21 липня в Україні розпочато п'ятий етап компанії по вакцинації від коронавірусу. Це означає, що щеплюють всіх повнолітніх бажаючих. Адресу найближчого пункту вакцинації можна подивитися на сайті вакцинації від МОЗ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що повний курс вакцинації став альтернативою негативним ПЛР тестам при перетині кордону в багатьох країнах. Днями до них додалася Молдова - які діють правила.