Пропадає не тільки нюх, а й слух: стали відомі нові симптоми "Дельти"

Поки в Україні виявляють штам "Дельта" в нових областях, експерти звертають увагу на відмінні симптоми даного варіанту коронавірусу. Якщо раніше пацієнти скаржилися на втрату нюху, тепер їх турбує зникнення слуху.

За словами лікаря-інфекціоніста Віктора Петрова, "Дельта" проявляється трохи інакше, ніж попередні штами ковіда.

Зокрема, до втрати запаху і смакових відчуттів додалися втрата слуху і больові відчуття на шкірі. Лікар каже, що раніше подібні симптоми взагалі не діагностували у пацієнтів.

Крім того, для ковіду також характерні жар і розлади шлунково-кишкового тракту: нудота, блювота і діарея.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що симптоми COVID-19 при інфікуванні штамом "Дельта" дійсно відрізняються від інших штамів і можуть бути ще серйознішими.

Також ми писали, що прогрес в боротьбі з коронавірусом під загрозою: озвучена невтішна правда про штам "Дельта".