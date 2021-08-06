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П'ятниця, 06.08.2021
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У AstraZeneca відповіли, чи потрібна людям третя доза їх вакцини

У AstraZeneca відповіли, чи потрібна людям третя доза їх вакцини
Оновлено 22:02 Сьогодні Телеграф Фото: Твиттер

Глава компанії AstraZeneca Паскаль Соріо заявив, що люди, які пройшли курс вакцинації від коронавируса їх засобом, не потребують третьої дозі препарату.

Про це пише Daily Mail.

"Ми сподіваємося, що наша вакцина забезпечить довготривалий захист", - сказав він.

Він висловив надію, що нові дослідження, які будуть опубліковані восени, підтвердять цю інформацію.

Зокрема, дослідження Бірмінгемського університету показало, що T-клітини після вакцинації засобом AstraZeneca залишаються активними довше, ніж після щеплень засобами від Pfizer або Moderna.

У дослідженні Johnson & Johnson і зовсім говориться, що препарат AstraZeneca дає захист на кілька років.

Як повідомлялося раніше, виробник Pfizer недавно повідомив про те, що людям, вакцинованих їх засобом може знадобитися третя доза їх препарату для того, щоб забезпечити "надзахист" від штаму "Дельта".

Втім, експерти хоч і визнають зниження ефективності з часом, але скептично дивляться на ідею введення так званої "бустерной" дози. У ВООЗ тим часом і зовсім закликали накласти мораторій на це, оскільки вакцин може не вистачити для бідних країн.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
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Вакцинация, Коронавірус, Covid-19, AstraZeneca.
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